Digitální oddělení Mindsquared nově vede Veronika Vajnerová, agentura posiluje i klientský tým

Mediální agentura Mindsquared posiluje své digitálního oddělení. Do role Digital Solutions Director nastoupila Veronika Vajnerová, která se zaměří na další rozvoj digitálních služeb agentury a posílení klientského servisu. Na strategickém vedení klientů s ní bude spolupracovat nově vytvořený tým Senior Client Consultantů ve složení Silvia Corghi, Adam Rezek a Filip Rys.
Veronika Vajnerová v roli Digital Solutions Director zodpovídá za celkový chod oddělení, jeho výsledky i další rozvoj. Součástí její agendy je řízení kapacit, nastavování systémů a procesů i rozvoj týmu v návaznosti na obchodní a strategické cíle agentury.
„Naším záměrem je dále posilovat strategickou roli digitálu v rámci mediálních plánů klientů. Chceme rozvíjet dlouhodobá partnerství, přinášet inovativní řešení a zároveň budovat silný tým, který dokáže pružně reagovat na rychle se měnící prostředí digitální komunikace,“ říká Veronika Vajnerová.
Do Mindsquared přichází Vajnerová z globální digitální agentury iProspect (Dentsu). Profesně působila také v agenturách Wavemaker či Attention! Media v Omnicom Media Group. Celkově má více než deset let zkušeností z prostředí mediálních agentur a praxi získala i na straně klienta.
Nový klientský tým
Součástí struktury oddělení je také nový klientský tým Senior Client Consultantů, který se zaměřuje na strategické vedení svěřených klientů, tvorbu digitálních mediálních strategií a každodenní řízení spolupráce.
„Digitál je dnes klíčovou součástí mediálních strategií našich klientů, a proto jsme chtěli kompletně obměnit a posílit jeho vedení i klientský tým. Jsme rádi za bohaté zkušenosti, které Veronika Vajnerová spolu s novými kolegy přináší do agentury,“ říká CEO Mindsquared Petra Pipková.
Adam Rezek přichází s desetiletou zkušeností z mediálních agentur – Omnicom a Wavemaker. V roli Senior Client Consultant se stará o klienty MG Motors, Mlékárnu Hlinsko, Kaizen Group a PPF.
Filip Rys má šest let praxe z agenturního prostředí a tři roky mimo něj. Působil například ve společnosti Cloudfield či Programmatic Media CZ. V Mindsquared pracuje pro klienty UNI HOBBY, Hartmann, Palírna U Zeleného stromu, Danczek, Mitsubishi a Der Touristik.
Silvia Corghi působí v mediálním byznysu rok, předtím šest let pracovala na straně klienta – například pro Skupinu ČEZ. V Mindsquared má na starosti klienty Hartmann, Bestsport, festival Dvořákova Praha a Palírnu U Zeleného stromu.