Budějovický Budvar oznamuje partnerství s Českým olympijským týmem

Národní pivovar Budějovický Budvar se stává novým oficiálním partnerem Českého olympijského týmu. České sportovce bude podporovat minimálně do roku 2028. První společnou misí jsou nadcházející XXV. zimní olympijské hry, které startují v únoru 2026 v Itálii.

V centru dění bude Budvar i při tradičním olympijském festivalu, který se uskuteční přímo v jeho domovských Českých Budějovicích. „Spojení s Českým olympijským týmem nám dává smysl: jsme přeci národní pivovar a národní tým. Jsem velmi rád, že Budvar může stát u těch nejlepších českých sportovních výkonů, že můžeme společně slavit nezapomenutelné sportovní momenty, a hlavně společně budovat dobré jméno České republiky v zahraničí,“ říká Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

V současné době Budějovický Budvar vyváží své pivo do více než 70 zemí světa včetně Kambodži nebo Nového Zélandu a je tak nejexportovanějším českým pivem. Pro nadcházející zimní olympijské hry v Itálii si Budvar připravil limitovanou edici skla.

„Spolupráce s Budějovickým Budvarem je pro nás velmi důležitá jak na domácím poli, tak i z pohledu budování pozitivního obrazu Česka ve světě. Budvar je světoznámá značka a já věřím, že v místě konání olympijských her společně potěšíme naše i zahraniční sportovní fanoušky a návštěvníky Českého domu. Jsem přesvědčen, že si Budvarem, pivem z našeho národního pivovaru, společně připijeme na nejeden úspěch našich olympioniků,“ uzavírá Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

