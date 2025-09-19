Zadavatelé a značky
Anatomie virálu: Jak se pes v logu Lidlu stal globálním hitem

Sociální sítě v posledních týdnech ovládl nečekaný fenomén. Uživatelé po celém světě, zejména na TikToku, začali v známém logu obchodního řetězce Lidl objevovat skrytý obraz: siluetu psa hrajícího na piano. 

Videa s tímto odhalením se stala okamžitě virální. Důvodů je hned několik. V jádru může jít o prostou zábavu, která v rychlém online světě funguje. Podle ředitele kreativní agentury Fairy Taliors Ondřeje Tylečka jde může jít také o délku pozorování videa. 

„Ne každý zároveň psa v logu hned najde, lidé se proto na video nebo obrázek dívají delší dobu, což algoritmu dané sítě dává signál, že jde o obsah, který zapojuje uživatele.“ Právě delší čas sledování v kombinaci s psychologickým efektem „aha momentu“ a vlnou navazujících parodií od uživatelů roztáčí virální spirálu.

Zatímco pro veřejnost jde o neškodnou zábavu, pro Lidl situace představuje strategickou výzvu. „V kontextu potravinového řetězce, kde hrají velkou roli hygienické a chuťové asociace, není propojení jídla a psa příliš žádoucí,“ upozorňuje upozorňuje podnikatel a partner reklamní agentury Contexto Tomáš Vacek. Současně pak může hrozit, že komická až bizarní interpretace loga naruší budovaný obraz seriózní a moderní značky a dlouhodobě oslabí její původní symboliku.

Společnost má nyní v zásadě dvě hlavní možnosti, jak na situaci reagovat. První z nich je strategie mlčení. Vychází z předpokladu, že svět online trendů je velmi pomíjivý. „Sociální sítě jsou velmi rychlé médium. Některé trendy se udrží týdny, častěji jsou to však dny nebo dokonce jen několik hodin,“ vysvětluje Tyleček. 

Druhou, odvážnější cestou, je podle agentury Kašpar PR kreativní reakce. Firma může situaci chytře využít, zapojit se do konverzace a lehkým, sebeironickým příspěvkem ukázat smysl pro humor. Tímto krokem by podle agentury nejen projevila lidskou tvář, ale především by převzala kontrolu nad celým příběhem a přetavila jej v pozitivní a zapamatovatelnou interakci se svými zákazníky.

Případ „psa v logu“ je tak ukázkovou lekcí o dynamice a síle moderních sociálních sítí. Dokonale ilustruje, jak se z triviálního postřehu může během několika hodin stát globální fenomén, který pro zavedenou značku představuje nečekanou výzvu, ale zároveň i jedinečnou marketingovou příležitost.

MAM Téma čísla

Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability
Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie

MAM Exkluzivně v časopise

Nejnebezpěčnější dotyk
Média a trh
Roztomilý pavouk vs. nebezpečný klik 
Novináři pod palbou
Média a trh
Novináři pod palbou. Třetina čelí agresi, pomoci má nová platforma
Mark Gray
Komunita a lidé
Komunikace EU začíná u lidí, ne v Bruselu
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

