Allegro zrychluje růst a upevňuje pozici na českém trhu. Počet zákazníků se meziročně zvýšil o 60 procent

Polský e-commerce gigant Allegro hlásí silný růst na domácím trhu i v zahraničí. Počet zákazníků v Česku, na Slovensku a v Maďarsku meziročně stoupl o 60 procent na 3,9 milionu. V Česku tak Allegro upevňuje svou pozici mezi největšími online tržišti.
Počet aktivních nakupujících dosáhl na domácím trhu v Polsku 15,2 milionu a jejich průměrná útrata vzrostla o 8 procent meziročně. Podle firmy navíc více než 6 milionů předplatitelů utrácí v rámci programu Allegro Smart! v průměru 4,5krát více než běžní uživatelé, zatímco přes Allegro Pay prošlo 15,3 procent polského GMV.
Na nových trzích GMV vzrostlo meziročně o 61 procent a tržby se zdvojnásobily. Počet aktivních kupujících na zahraničních trzích Allegra v Česku, na Slovensku a v Maďarsku dosáhl 3,9 milionu, přičemž uživatelů Smart! je podle firmy už přes 1 milion – obojí meziročně vzrostlo o zhruba 60 procent. Prioritou Allegra zůstává růst v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, zatímco aktivity ve Slovinsku a Chorvatsku nadále fungují odděleně.
„Naše ambice sahají dál než jen k e-commerce. Chceme se stát nepostradatelnou součástí každodenního života zákazníků, neustále rozšiřovat nabídku služeb a přinášet inovativní produkty, aby Allegro zůstalo univerzální platformou – první volbou pro domácnosti i firmy. Polská e-commerce je čím dál konkurenčnější, ale my chceme být lídry díky novému důrazu na potřeby zákazníků. Budujeme skutečně univerzální značku, která rozšiřuje svůj dosah a posiluje zapojení zákazníků jak na domácím trhu, tak i v zahraničí,“ uvádí Marcin Kuśmierz, CEO Allegra.
Součástí všech iniciativ Allegra se postupně stává AI – platforma už dnes využívá řadu modelů a nástrojů, které zlepšují zákaznickou zkušenost a promítají technologické know-how přímo do obchodních výsledků. „Technologie mění budoucnost maloobchodu a my chceme být v čele této proměny. Umělá inteligence je jedním z motorů naší další fáze růstu – investice do ní nám umožní ještě více přizpůsobit služby zákazníkům a motivovat je k dalším nákupům,“ dodává.
„Díky této transformaci Allegro otevírá nové příležitosti napříč celým hodnotovým řetězcem, který už dnes tvoří 1 procento polského HDP. Naším cílem je zrychlit růst v Polsku i na zahraničních trzích – posilovat efektivitu, rozvíjet nové produktové a servisní kategorie a budovat strategická partnerství. Vždy přitom stavíme do centra pozornosti kupující i prodejce. Spojujeme miliony zákazníků s tisíci firem v regionu a jako největší marketplace založený v Evropě máme unikátní postavení. Výsledky druhého čtvrtletí dokazují, že dokážeme růst efektivně i udržitelně – a to je teprve začátek,“ uvádí Kuśmierz.
Podle finančního ředitele Allegra Jona Easticka má za sebou společnost skvělé druhé čtvrtletí. „Růst GMV v Polsku zrychlil na 9,8 procent meziročně, zatímco naše zahraniční trhy vykázaly impozantní 61 procent růst. Jak jsme očekávali, březnové úpravy spolufinancování podpořily růst polských tržeb na 18,1 procenta meziročně a posílily upravený EBITDA o 14,2 procent,“ uvedl.
„Výrazný pokrok jsme dosáhli i na provozní úrovni – podíl doručení spravovaných přímo Allegrem se zvýšil o dalších 4,6 procentního bodu na 34 procent všech zásilek v Polsku a zároveň jsme dokončili transformaci bývalého byznysu MALL v Česku, na Slovensku a v Maďarsku do podoby efektivní platformy, kde obchodníci prodávají výhradně na Allegro,“ uzavírá Eastick.