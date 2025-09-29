Allegro přestěhuje své pražské kanceláře do Karlína

Allegro, největší online tržiště evropského původu, oznámilo přesun svých pražských kanceláří z Holešovic do Danube House v pražském Karlíně. Budova je součástí komplexu Riverside Karlín a v současnosti prochází kompletní rekonstrukcí.
Po průzkumu trhu provedeném ve spolupráci se společností Colliers si Allegro vybralo Danube House na adrese Karolinská 650/1. „Přesun do Danube House bude pro Allegro na českém trhu znamenat novou kapitolu. Kancelář je navržena tak, aby odrážela způsob, jakým dnes pracujeme – nabízí moderní, udržitelné prostředí s důrazem na potřeby zaměstnanců, a to v jedné z nejživějších pražských čtvrtí,“ uvedl Marcin Kuśmierz, CEO společnosti Allegro.
Allegro obsadí druhé a třetí patro s celkovou plochou 2 850 m² čisté užitné plochy. Architektonický návrh přinese několik inovativních prvků, které podle Allegra zvýší spokojenost zaměstnanců i komfort návštěvníků. Patří mezi ně kuchyně s terasou nabízející panoramatický výhled na Vltavu, originální „plovoucí“ zasedačka se zónou pro návštěvníky či prostor pro firemní akce nebo setkání s byznysovými partnery. Součástí budou také telefonní budky a relaxační zóny.
Z environmentálního hlediska Danube House vyniká efektivním hospodařením s vodou a využívá obnovitelné zdroje, čímž výrazně snižuje svou uhlíkovou stopu.
Podoba kanceláří vychází z průzkumu mezi zaměstnanci i konzultací s vedoucími týmů, aby nové prostředí skutečně odpovídalo jejich potřebám. Práce na fit-outu mají začít začátkem roku 2026 a Allegro plánuje stěhování do nových prostor v létě téhož roku.