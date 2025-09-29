Adform a Seznam.cz rozšiřují spolupráci v oblasti reklamních technologií

Společnosti Adform a Seznam.cz oznámily rozšíření své dlouholeté spolupráce v oblasti reklamních technologií. Seznam, který již několik let využívá Adform Data Management Platform (DMP) a Demand Side Platform (DSP), nyní zavádí také Adform Supply Side Platform (SSP).
Implementace nové technologie by měla Seznamu přinést řadu výhod. Vylepšený cookie matching s úspěšností až 99,5 procent, usnadnění problémů u dealů z Adform DSP, který by měl zvýšit spolehlivost jak pro Seznam, tak pro samotné inzerenty, nebo zjednodušené využívání 1st party identifikátoru Czech Ad ID, který podpoří přesnější cílení a posílí nezávislost na globálních technologických platformách.
Významné přínosy má nová technologie přinést také samotným inzerentům. Uživatelé Adform DSP budou mít díky přesnějšímu cílení a snazšímu řešení případných komplikací možnost dosahovat lepších výsledků svých kampaní. Tím podle Adformu získají nejen vyšší návratnost investic do reklamy, ale i větší kontrolu nad průběhem a vyhodnocováním kampaní.
V první fázi, tedy do konce roku 2025, bude Adform SSP využíván pro prodej reklamního inventáře prostřednictvím otevřené aukce. Od ledna 2026 se pak rozšíří i na oblast privátních dealů, což dále rozšíří flexibilitu a variabilitu možností, které budou mít inzerenti k dispozici.
„Mám obrovskou radost, že se nám podařilo ještě více rozšířit naši dlouholetou a úspěšnou spolupráci a že Seznam bude nyní využívat naše SSP řešení, které přinese výrazné benefity, jak Seznamu, tak i našim klientům na straně buy-side. Zároveň díky naší podpoře identifikátoru Czech Ad ID přinese toto spojení menší závislost celého trhu na globálních technologických platformách,“ říká Michael Štádler, Country Manager Adform CZ&SK.
Ondřej Krišica, člen představenstva Seznam.cz, dodává: „Integrací Adform SSP zvyšujeme nově výkon v síti Seznam Partner a v produktu Seznam.cz Newsfeed. Pro klienty to zároveň znamená možnost efektivnější správy RTB od Seznamu prostřednictvím kompletního full-stack řešení Adformu, které umožňuje dosahovat vyšší efektivity s match rate blížící se 100 procentům. Inzerentům budeme moci skrze Adform také nabídnout více reklamního prostoru a rychlejší start kampaní díky auditu kreativ v rámci jednoho reklamního systému.“