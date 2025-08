Z prodejen do přírody: stojany KitKat se mění na lavičky po celém Česku

Projekt „Druhý život stojanů“ přetváří potenciální „odpad“ do nového produktu. Lavičky jsou již na 50 turistických místech napříč Českou republikou. Nestlé navíc Čechy vyzývá, aby posílali tipy na vhodná místa pro další lavičky.

Kovové prodejní stojany výrazné svým tvarem, tzv. vlnky, po 15 letech dosloužily. Díky společnému projektu trojice firem: Nestlé, circu.eu a CzechTourism mají před sebou další misi. Přetváří se na lavičky. Nestlé tím pokračuje ve svých snahách snižovat zbytečný odpad v retailu.

Staré stojany, nový smysl

Stojan znamená v prodejně vlastně rozšíření prodejní plochy, a to zejména díky svému umístění na frekventovaných místech, jakými jsou čela regálů či konce uliček. To je případ také řady kovových „vlnka“ stojanů, jenž po celém Česku sloužily přes 15 let pro prodej oblíbených cukrovinek KitKat a Orion.

Nyní je čeká náhrada za nové z přírodního materiálu, které navíc přinesou také úsporu papíru. Ten se na původních kovových musel průběžně vyměňovat. „Staré stojany již neplnily svůj účel, ale nechtěli jsme dopustit, aby se staly odpadem. Hledali jsme pro ně nový smysl,“ říká Lenka Trejbalová z Nestlé.

„Sháněli jsme proto partnera, který by nám pomohl dát stojanům druhý život,“ doplňuje Trejbalová, která má realizaci udržitelných projektů v Nestlé cukrovinky na starosti. Tím se stalo circu.eu, společnost, která se soustředí na zavádění principů cirkulární ekonomiky do řady oblastí, a často navíc s přesahem, který se podařil i u tohoto projektu.

„Měli jsme desítky nápadů, nakonec zvítězila lavička. Tu jsme dále rozpracovávali,“ popisuje Miroslava Procházková z circu.eu období, kdy se do projektu přidal ještě třetí aktér – CzechTourism. Tereza Kadlecová, která má oblast udržitelnosti v agentuře CzechTourism na starosti, doplňuje: „Design lavičky působí přirozeně a díky tomu zapadá do veřejného prostoru i přírody. Zároveň podtrhuje důraz na udržitelnost – plaňky jsou vyrobené z recyklovaného plastu. Jsme rádi, že se můžeme na projektu podílet a pomáhat s jeho rozšířením do regionů.“

30 laviček na turistických místech v Česku

Nestlé tak s minimálním zásahem přetvořilo stojany, ze kterých se prodaly statisíce čokoládových tyčinek, na doplněk turistické infrastruktury. Čokoláda z nich ale úplně nezmizela, a to díky značce, která je celosvětově známá svou výzvou k pauze. „KitKat chce svým spotřebitelům ukazovat, že myslí také na budoucnost. V pěstitelských zemích podporuje farmáře. Celosvětově, i v Česku, sází stromy, aby se města ochlazovala, zlepšovala se kvalita ovzduší a také půdy. Samotný obal oblíbené čokoládové tyčinky obsahuje 80 procent recyklovaného plastu. Cirkulární projekt „Druhý život stojanů“ se tak ztotožňuje s naší DNA,“ uvádí manažerka značky KitKat Nikola Skýpalová.

Na svou pauzu se od června mohou těšit lidé na 50 místech v České republice a na Slovensku. Nestlé za podpory agentury CzechTourism vytipovalo tři desítky míst po regionech v celém Česku, kam lavičky umisťuje. Najdete je tak na šumavském Špičáku, v Srní či Klatovech, ale také na zámku Zbiroh, v Horažďovicích, Sušici či na Třeboňsku.

Ve finální části projektu Nestlé navíc navázalo spolupráci se společností E.ON, která je dlouhodobě aktivní v oblasti udržitelnosti. „Na lavičky můžete narazit na Ekofestivalu v Brně, který E.ON pořádá 6. září. Následně poputují na turistické trasy do jižních Čech, na jižní Moravu, Vysočinu a Zlínsko,“ sděluje Kamila Podlahová, Event & CSR manažerka společnosti E.ON.

© Bison & Rose