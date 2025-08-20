Z Jíme zdravě je Mandimu. Nový název vytvořilo studio Mezonit

Brandové studio Mezonit stojí za novým názvem Mandimu, pod kterým od 19. srpna působí dosavadní značka Jíme zdravě. Rebranding reaguje na expanzi značky do zahraničí a její rozšíření do nových kategorií.
Jíme zdravě vzniklo před 10 lety se záměrem nabídnout lidem zdravé recepty a inspirovat je k lepšímu stravování. Dnes působí na 11 evropských trzích, rozrostlo se o doplňky stravy a brzy vstoupí i do oblasti kosmetiky.
„Na každém z trhů jsme působili pod jiným názvem, což komplikovalo marketing i strategické investice do budování značky. Vedle toho už původní název nedával smysl ve spojení s produktovými kategoriemi, do kterých v posledních letech vstupujeme,“ vysvětluje důvod změny Petr Novák, ředitel a zakladatel značky.
Přísná kritéria pro nový název
Nový název Mandimu vznikl ve spolupráci s brandovým studiem Mezonit. Splnit musel hned několik podmínek – být krátký, snadno zapamatovatelný, ochranitelný na evropské úrovni a zároveň dostupný hned v několika doménách. Tyto požadavky jasně vymezily prostor pro kreativitu.
Nakonec Mezonit přišel s pěticí názvů, z nichž si klient vybral právě Mandimu. Ten se nyní stává jednotnou tváří značky na všech trzích.
Nový název zavádí značka postupně
Proces přechodu na značku Mandimu odstartoval už letos v únoru na italském trhu. V srpnu vrcholí nasazením na největších trzích – v Česku a Polsku. Posledním trhem bude v září Rumunsko.
Změna probíhá postupně, a to nejen kvůli náročné koordinaci. „Rebranding u online značek často přináší krátkodobý propad tržeb. Chtěli jsme proto minimalizovat rizika a mít prostor vše doladit, aby zákazníci nenarazili na jakýkoliv technický problém,“ vysvětluje Novák z Mandimu.
Vedle názvu mění značka také celou vizuální identitu i jazykovou tonalitu. Přechod je navíc propojený s nasazením nové e-shopové a newsletterové platformy, které umožní rychlejší uvádění nových produktů a služeb.