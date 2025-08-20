Zadavatelé a značky
Z Jíme zdravě je Mandimu. Nový název vytvořilo studio Mezonit

Rebranding značky Jíme zdravě na Mandimu

© Koekkoek Connected Archives

Brandové studio Mezonit stojí za novým názvem Mandimu, pod kterým od 19. srpna působí dosavadní značka Jíme zdravě. Rebranding reaguje na expanzi značky do zahraničí a její rozšíření do nových kategorií.

Jíme zdravě vzniklo před 10 lety se záměrem nabídnout lidem zdravé recepty a inspirovat je k lepšímu stravování. Dnes působí na 11 evropských trzích, rozrostlo se o doplňky stravy a brzy vstoupí i do oblasti kosmetiky.

„Na každém z trhů jsme působili pod jiným názvem, což komplikovalo marketing i strategické investice do budování značky. Vedle toho už původní název nedával smysl ve spojení s produktovými kategoriemi, do kterých v posledních letech vstupujeme,“ vysvětluje důvod změny Petr Novák, ředitel a zakladatel značky.

Přísná kritéria pro nový název

Nový název Mandimu vznikl ve spolupráci s brandovým studiem Mezonit. Splnit musel hned několik podmínek – být krátký, snadno zapamatovatelný, ochranitelný na evropské úrovni a zároveň dostupný hned v několika doménách. Tyto požadavky jasně vymezily prostor pro kreativitu.

Nakonec Mezonit přišel s pěticí názvů, z nichž si klient vybral právě Mandimu. Ten se nyní stává jednotnou tváří značky na všech trzích.

Nový název zavádí značka postupně

Proces přechodu na značku Mandimu odstartoval už letos v únoru na italském trhu. V srpnu vrcholí nasazením na největších trzích – v Česku a Polsku. Posledním trhem bude v září Rumunsko.

Změna probíhá postupně, a to nejen kvůli náročné koordinaci. „Rebranding u online značek často přináší krátkodobý propad tržeb. Chtěli jsme proto minimalizovat rizika a mít prostor vše doladit, aby zákazníci nenarazili na jakýkoliv technický problém,“ vysvětluje Novák z Mandimu.

Vedle názvu mění značka také celou vizuální identitu i jazykovou tonalitu. Přechod je navíc propojený s nasazením nové e-shopové a newsletterové platformy, které umožní rychlejší uvádění nových produktů a služeb.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

