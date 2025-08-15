TIME a LEGO představují první Dívky roku: mladé lídryně, které mění svět

Magazín Time představuje svůj historicky první žebříček Dívky roku, který oceňuje 10 mladých lídryň inspirujících komunity po celém světě.
Vznikl ve spolupráci se společností Lego a je v souladu s kampaní „She Built That“ (Její radost), která boří stereotypy a povzbuzuje dívky, aby se viděly jako stavitelky budoucnosti.
Žebříček, sestavený oceňovaným redakčním týmem Time, vznikl díky podpoře společnosti Lego a jeho cílem je oslavovat a povzbuzovat dívky, aby překonávaly společenské stereotypy, nebály se vstupovat do oblastí tradičně spojovaných s chlapci a rozvíjely svou tvořivost i sebevědomí.
Historicky první žebříček TIME ukazuje dívky, které přetvářejí svět
„V magazínu Time dlouhodobě věříme, že schopnost vést nezná věkové hranice. Důkazem jsou tyhle inspirativní mladé dívky, které jsme zařadili na náš historicky první žebříček Time Dívky roku. Tyto dívky s odvahou a odhodláním pomáhají svým komunitám a dávají věcem smysl,“ uvedla generální ředitelka Time Jessica Sibley. „Díky spolupráci se společností Lego jsme hrdí na to, že můžeme ukázat ty, které dokážou proměnit představivost ve skutečný dopad na svět kolem sebe.“
Senior editorka magazínu Time Dayana Sarkisova k novému žebříčku uvedla: „Tyto dívky jsou součástí generace, která mění, jak vypadá skutečné vůdcovství. Jejich generace ví, že na změnu se nemusí čekat do dospělosti – začíná tím, že si všimnete problémů a odmítnete je přijmout jako něco, co se nedá změnit. Dívky roku Time – jejichž úspěchy se odehrály ve věku od 12 do 17 let – dokazují, že změna vaší komunity a inspirace ostatních může mít efekt po celém světě.“
Představení žebříčku doprovazí také limitovaná edice animované obálky magazínu TIME, která zobrazuje letošní Dívky roku jako minifigurky Lego. Každá figurka odráží jejich úspěchy a animace je doprovázena novou písní Lego, She Built That.
Výzkum společnosti LEGO: Dívky se nevidí jako stavitelky a chybí jim ženské vzory
Nedávná studie společnosti Lego odhalila, že termín „stavění“ má zkreslené vnímání. U dívek často nerezonuje – většina (70 procent) mladých žen po celém světě si těžko představuje samu sebe jako někoho, kdo je dobrý ve stavění. Stejně tak většina rodičů (72 procent) cítí, že dívkám chybí viditelné ženské vzory, které by budovaly svět.
Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 32 605 rodičů a dětí z 21 zemí, zůstávají úspěchy žen dětem z velké části neviditelné. Děti například dvakrát častěji připisují hlavní vynálezy mužům – většina věří, že Wi-Fi (69 procent), ledničky (63 procent) a dokonce i software pro přistání na Měsíci (68 procent) vynalezli muži, ačkoli ve skutečnosti všechny tyto vynálezy vytvořily ženy.
Julia Goldin, produktová a marketingová ředitelka společnosti Lego, k tomu uvedla: „Nic nemůže zastavit to, co dívky dokážou vytvořit. Žebříček Dívky roku Time je krokem k tomu, aby příští generace měla vzory, které si zaslouží: mladé ženy z celého světa, které nejen sní o lepším světě, ale aktivně ho budují. Spolu s magazínem Time doufáme, že jejich příběhy inspirují další generaci nezdolatelných tvůrkyň, aby snily odvážně, šly za svými cíli a zanechaly v tomto světě svou nezaměnitelnou stopu.“
Tento přístup dokonale zapadá do poslání společnosti Lego: budovat sebedůvěru, rozvíjet představivost a kreativitu prostřednictvím hry a plně otevírat potenciál každého dítěte. Tato spolupráce je navíc přirozeným rozšířením kampaně společnosti Lego „She Built That“, která si klade za cíl bořit zastaralé společenské stereotypy, jež mohou omezovat potenciál dívek, a naopak je povzbuzovat, aby se vnímaly jako stavitelky v každém smyslu tohoto slova.