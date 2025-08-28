Zadavatelé a značky
Studentská pečeť slaví 50 let a obléká nové obaly

© Ilustrační foto, Canva.com

Studentská pečeť oslavuje půl století své existence. Čokoláda, která ve světě nemá obdoby, se řadí mezi 3 nejprodávanější značky čokolády na českém i slovenském trhu.

Příběh Studentské pečeti, který vzešel z kreativního nápadu přidat do čokolády mix ingrediencí (tzv. studentský mix) v podobě arašídů, rozinek a želé, se začal psát již v roce 1975. Letošní milník se proto značka rozhodla náležitě oslavit.

Společně s českými a slovenskými influencery v rámci humorného seriálu na sociálních sítích zavzpomínala, co se u nás za posledních padesát let stalo. A svoje výročí připomněla i na televizních obrazovkách. Zvonáče, céčka, šusťákové soupravy, walkmany a nakonec VHS, telefony a počítače – a Studentská pečeť mohla být u toho všeho.

Zdroj: orioncokolada.cz

Nové obaly vychází z původního designu

K půl století na trhu si oblíbená značka čokolády nadělila také nové obaly, které vychází z původní historické podoby z roku 1975. Nová verze tak symbolizuje návrat ke kořenům s moderním twistem. Zároveň vylepšuje prezentaci značky nejen v obchodech, ale také lépe odpovídá požadavkům digitálních médií.

„Mix nejrůznějších ingrediencí s čokoládou je českým unikátem. Jde o výjimečnou sladkost, která drží krok s dobou. Proto jsme se k oslavě půlstoletí na trhu rozhodli přijít se zcela novou vizuální identitou. Od letošního podzimu budou v obchodech vidět první nové obaly. Vycházeli jsme z původního vzhledu, zjednodušili jej a celý design jsme zmodernizovali. Hlavní roli hraje chuť a ingredience, které jsou tím, co nás odlišuje od ostatních čokolád,“ dodává Roman Tiefa, marketingový manažer pro tabulkové čokolády v Nestlé.

Velká balení doplní kapesní formát

Nestlé vyrobí ročně více než 12 milionu kusů Studentské pečeti – v olomouckém závodě Nestlé Zora se jí za rok 2025 zatím vyrobilo 2363 tun. Prvotní mléčná verze patří dodnes mezi nejoblíbenější příchutě. Za 50 let historie značky vzniklo několik desítek nových příchutí a formátů, ve svém současném portfoliu má Studentská pečeť 16 různých chutí. Z netradičních příchutí vede pistáciová a malinová. Letos v srpnu značka uvádí na trh oblíbené příchutě i v menších devadesáti gramových formátech, které doplní nabídku velkých balení.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

