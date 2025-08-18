Polská módní značka OCHNIK vstupuje na český trh, do roku 2026 otevře až 20 prodejen

Jedna z nejvýznamnějších polských módních značek, OCHNIK, oznámila vstup na český trh. Do konce roku 2026 plánuje otevřít 15 až 20 prodejen s oblečením a doplňky po celé České republice.
Značka, která na polském trhu působí více než 35 let, je evropským lídrem v prodeji koženého oblečení, módních doplňků a zavazadel. Po úspěšném vstupu na slovenský trh v roce 2024 je česká expanze dalším logickým krokem ve strategii rozvoje značky v regionu střední Evropy. Původně OCHNIK zvažoval akvizici české značky KARA, jednání však neskončila dohodou, a tak se firma rozhodla vybudovat vlastní prodejní síť.
„Český trh jsme vyhodnotili jako velmi perspektivní. Geografická i kulturní blízkost, podobné nákupní preference a rostoucí zájem o prémiovou módu nám dávají optimistický výhled na rozvoj značky v Česku,“ uvedl Marcin Ochnik, předseda představenstva OCHNIK S.A. „Českým zákazníkům chceme nabídnout moderní prodejny, široký sortiment a vysokou kvalitu, kterou v Polsku oceňují již celé generace.“
Společnost aktuálně provozuje síť více než 130 prodejen v Polsku, Německu, na Ukrajině a Slovensku, a nabízí kompletní dámské i pánské kolekce – od svrchního oblečení a kožených bund přes kabelky, kufry a tašky až po textilní doplňky a cestovní vybavení. Vlajkové prodejny nabízí jedinečný koncept a velkorysou plochu až 500 m², a umožňují tak zákazníkům pohodlně si sestavit kompletní outfit „od hlavy až k patě“.
Značka OCHNIK je symbolem úspěchu polského podnikání po roce 1989 – od rodinné krejčovské dílny na výrobu kožených bund, přes rozšiřování produktové nabídky, až po vytvoření evropské prodejní sítě. Dnes patří OCHNIK k nejrychleji rostoucím módním značkám v Polsku s odhadovaným obratem 150 milionů eur v roce 2025.