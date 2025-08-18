Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Polská módní značka OCHNIK vstupuje na český trh, do roku 2026 otevře až 20 prodejen

Prodejna značky Ochnik

© Ochnik

Jedna z nejvýznamnějších polských módních značek, OCHNIK, oznámila vstup na český trh. Do konce roku 2026 plánuje otevřít 15 až 20 prodejen s oblečením a doplňky po celé České republice.

Značka, která na polském trhu působí více než 35 let, je evropským lídrem v prodeji koženého oblečení, módních doplňků a zavazadel. Po úspěšném vstupu na slovenský trh v roce 2024 je česká expanze dalším logickým krokem ve strategii rozvoje značky v regionu střední Evropy. Původně OCHNIK zvažoval akvizici české značky KARA, jednání však neskončila dohodou, a tak se firma rozhodla vybudovat vlastní prodejní síť.

„Český trh jsme vyhodnotili jako velmi perspektivní. Geografická i kulturní blízkost, podobné nákupní preference a rostoucí zájem o prémiovou módu nám dávají optimistický výhled na rozvoj značky v Česku,“ uvedl Marcin Ochnik, předseda představenstva OCHNIK S.A. „Českým zákazníkům chceme nabídnout moderní prodejny, široký sortiment a vysokou kvalitu, kterou v Polsku oceňují již celé generace.“

Společnost aktuálně provozuje síť více než 130 prodejen v Polsku, Německu, na Ukrajině a Slovensku, a nabízí kompletní dámské i pánské kolekce – od svrchního oblečení a kožených bund přes kabelky, kufry a tašky až po textilní doplňky a cestovní vybavení. Vlajkové prodejny nabízí jedinečný koncept a velkorysou plochu až 500 m², a umožňují tak zákazníkům pohodlně si sestavit kompletní outfit „od hlavy až k patě“.

Značka OCHNIK je symbolem úspěchu polského podnikání po roce 1989 – od rodinné krejčovské dílny na výrobu kožených bund, přes rozšiřování produktové nabídky, až po vytvoření evropské prodejní sítě. Dnes patří OCHNIK k nejrychleji rostoucím módním značkám v Polsku s odhadovaným obratem 150 milionů eur v roce 2025.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-33
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-33
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím
Orea
Kreativita a kampaně
AI reklamy: od okrajového experimentu k plnohodnotnému nástroji
šachy
Zadavatelé a značky
Výkon už značkám nestačí. Jak sportovci čelí nástupu influencer marketingu?

MAM Exkluzivně v časopise

Vít Rýznar
Kreativita a kampaně
„Chceme kultivovat vizuální kulturu v Česku,“ říká Vít Rýznar z Bloomfield Brand Studia
Thomas Ingenlath
Zadavatelé a značky
Thomas Ingenlath: komunikace a práce s médii pomáhá budovat brand moderním způsobem
Eko-kom
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: když záleží víc na sdělení než na značce
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vilém Rubeš
Komunita a lidé
Odešel „samuraj“ Vilém Rubeš, reklamní expert a sloupkař MAM
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
Vilém Rubeš
Komunita a lidé
Odešel „samuraj“ Vilém Rubeš, reklamní expert a sloupkař MAM
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ