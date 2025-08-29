Pilsner Urquell Experience mění hru na poli eventů

Firemní večírky už nejsou jen společenskou povinností. Zaměstnavatelé hledají nevšední zážitek. A právě proto je tady Pilsner Urquell: The Original Beer Experience v Praze.
Lokalita přímo na pražském Václavském náměstí, jen pár kroků od stanice metra Můstek, činí z Pilsner Urquell: The Original Beer Experience ideální volbu pro firemní akce se snadnou dostupností.
„Klienti oceňují nejen atmosféru našich unikátních prostorů a jejich perfektní umístění, ale také velkou variabilitu, díky které je zde možné pořádat všechny typy firemních večírků,“ říká Tereza Reitschlägerová, event manažerka Pilsner Urquell: The Original Beer Experience. Privátní salonek je určen pro exkluzivní eventy do 12 hostů, celkem pojmou secesní sály a pivnice až 350 lidí.
Kompletní zážitkový servis
„Snažíme se firmám práci co nejvíce usnadnit a nabízíme služby od A do Z. Zajistíme catering, zázemí a program,“ popisuje Reitschlägerová organizaci firemních akcí.
Mezi ty nejžádanější programy, které Pilsner Urquell: The Original Beer Experience nabízí, patří Škola čepování, kde se účastníci naučí správně čepovat pivo. Dalším hitem je Večeře s pivním someliérem – pětichodové menu s pivním párováním, které lze pojmout buď jako slavnostní večeři, nebo v uvolněnější rautové verzi.
Firmy mohou využít také interaktivní prohlídku, která přenese účastníky do světa historie zlatavého ležáku – The Original Tour. Moderní technologie včetně 3D audia, videomappingu a 360° projekcí vytváří multisenzorický zážitek, který spojuje vzdělávání se zábavou. Tour končí degustací tankového piva v autentické atmosféře.
Společnosti si mohou vybrat z celé řady cateringových nabídek přizpůsobené charakteru akce. Od tradičních českých specialit, které ladí s pivem, přes mezinárodní kuchyni až po vegetariánské a dietní alternativy. Catering je možné koncipovat formou rautu pro větší počet hostů, klasického menu s obsluhou u stolu, nebo kombinovat obě varianty podle průběhu akce.
Součástí nabídky jsou také dárkové služby, ať už personalizované pivní lahve, ručně gravírované krýgly či dárkové poukazy na zážitky.
Trendy jsou eventy s příběhem a emocemi
„Firmy už nepřistupují k firemním večírkům jako ke společenské povinnosti. Zaměstnavatelé chtějí dopřát zážitek, který tým vytrhne z rutiny,“ vysvětluje Reitschlägerová.
Salonek, secesní sály a pivnice nabízejí možnost kombinovat formální a neformální části programu akce. Velkorysé prostory lze využít pro oficiální část – školení, workshopy nebo představení firemní strategie – i pro neformální program plný zábavy a networkingu.
Pilsner Urquell: The Original Beer Experience mění vnímání firemních akcí z nutné povinnosti na investici do týmu, která se skutečně vyplácí. Kombinace prestižní lokality, profesionálního servisu a autentických zážitků vytváří prostředí, kde se rodí nejlepší firemní příběhy.