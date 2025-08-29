Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Pilsner Urquell Experience mění hru na poli eventů

Interiéry Pilsner Urquell The Original Beer Experience

© Pilsner Urquell The Original Beer Experience

  • Advertorial

Firemní večírky už nejsou jen společenskou povinností. Zaměstnavatelé hledají nevšední zážitek. A právě proto je tady Pilsner Urquell: The Original Beer Experience v Praze.

Lokalita přímo na pražském Václavském náměstí, jen pár kroků od stanice metra Můstek, činí z Pilsner Urquell: The Original Beer Experience ideální volbu pro firemní akce se snadnou dostupností.

„Klienti oceňují nejen atmosféru našich unikátních prostorů a jejich perfektní umístění, ale také velkou variabilitu, díky které je zde možné pořádat všechny typy firemních večírků,“ říká Tereza Reitschlägerová, event manažerka Pilsner Urquell: The Original Beer Experience. Privátní salonek je určen pro exkluzivní eventy do 12 hostů, celkem pojmou secesní sály a pivnice až 350 lidí.

Kompletní zážitkový servis

„Snažíme se firmám práci co nejvíce usnadnit a nabízíme služby od A do Z. Zajistíme catering, zázemí a program,“ popisuje Reitschlägerová organizaci firemních akcí.

Mezi ty nejžádanější programy, které Pilsner Urquell: The Original Beer Experience nabízí, patří Škola čepování, kde se účastníci naučí správně čepovat pivo. Dalším hitem je Večeře s pivním someliérem – pětichodové menu s pivním párováním, které lze pojmout buď jako slavnostní večeři, nebo v uvolněnější rautové verzi.

Firmy mohou využít také interaktivní prohlídku, která přenese účastníky do světa historie zlatavého ležáku – The Original Tour. Moderní technologie včetně 3D audia, videomappingu a 360° projekcí vytváří multisenzorický zážitek, který spojuje vzdělávání se zábavou. Tour končí degustací tankového piva v autentické atmosféře.

Společnosti si mohou vybrat z celé řady cateringových nabídek přizpůsobené charakteru akce. Od tradičních českých specialit, které ladí s pivem, přes mezinárodní kuchyni až po vegetariánské a dietní alternativy. Catering je možné koncipovat formou rautu pro větší počet hostů, klasického menu s obsluhou u stolu, nebo kombinovat obě varianty podle průběhu akce.

Součástí nabídky jsou také dárkové služby, ať už personalizované pivní lahve, ručně gravírované krýgly či dárkové poukazy na zážitky.

Trendy jsou eventy s příběhem a emocemi

„Firmy už nepřistupují k firemním večírkům jako ke společenské povinnosti. Zaměstnavatelé chtějí dopřát zážitek, který tým vytrhne z rutiny,“ vysvětluje Reitschlägerová.

Salonek, secesní sály a pivnice nabízejí možnost kombinovat formální a neformální části programu akce. Velkorysé prostory lze využít pro oficiální část – školení, workshopy nebo představení firemní strategie – i pro neformální program plný zábavy a networkingu.

Pilsner Urquell: The Original Beer Experience mění vnímání firemních akcí z nutné povinnosti na investici do týmu, která se skutečně vyplácí. Kombinace prestižní lokality, profesionálního servisu a autentických zážitků vytváří prostředí, kde se rodí nejlepší firemní příběhy.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

Reklama
Reklama
MAM_mockup_230x307_cover-2025-34
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_mockup_230x307_cover-2025-34
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?
AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím
Orea
Kreativita a kampaně
AI reklamy: od okrajového experimentu k plnohodnotnému nástroji

MAM Exkluzivně v časopise

Petr Polák
Kreativita a kampaně
Petr Polák z Pernod Ricard: hodně sázíme na festivaly
Rebecca Reneé, marketingová ředitelka W Prague
Zadavatelé a značky
Rebecca Renée: chceme, aby se o W Prague mluvilo jako o místě, kde se pořád něco děje
Roger Hurni, který v listopadu vystoupí na konferenci Forum Media
Komunita a lidé
Roger Hurni: dneska jsme v situaci, kterou jsme dekády považovali za utopii
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ