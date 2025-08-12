Merkur slaví 100 let šroubování. Chystá velkou oslavu a představí jubilejní model

Sto let inspirace, tvořivosti a systému šroubování. Přesně to letos připomene jedna z ikonických českých hraček pro děti i dospělé, stavebnice Merkur. Oslavy s příznačným názvem „100 let šroubování“ pořádá společnost Merkur Toys a uskuteční se od čtvrtka 18. do soboty 20. září v Muzeu stavebnice Merkur, v Bezděkově parku před muzeem a v areálu továrny – na místě, kde se historie legendy stále píše.
Oslava nabídne nejen bohatý program pro celou rodinu, ale i vzácnou možnost nahlédnout do zákulisí výroby stavebnice, která ovlivnila celé generace dětí i techniků. Připraveny budou výstavy historických i současných modelů, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, setkání sběratelů a modelářů, koncert a otevření nové muzejní expozice.
„Merkur je víc než jen hračka, je to technická legenda. Chceme připomenout její bohatou minulost a zároveň ukázat, že má co nabídnout i v 21. století,“ říká Richard Hrbáč, majitel společnosti Merkur Toys s.r.o., která dnes stavebnici vyrábí.
Letos slavíme 100 let od zavedení systému spojování kovových dílů šroubem a matičkou, jak ho známe dodnes. Právě v roce 1925 se tehdejší stavebnice Inventor proměnila ve vylepšený systém, místo původního háčkového spojování, používaného od roku 1920, nastoupila technika šroubků. Tento přelomový okamžik znamenal začátek nové éry, která dala vzniknout legendární stavebnici Merkur. Tu uvedl na trh majitel firmy Inventor Jaroslav Vancl o pět let později.
Z dětského snu k vlastní továrně
Richard Hrbáč měl k Merkuru blízko už od dětství, i když vlastní stavebnici nikdy neměl. „Chodil jsem šroubovat k bratranci, měl osmičku. Tedy tu největší stavebnici,“ vzpomíná Richard Hrbáč. V dospělosti si Merkur pořídil kompletně. Dnes je totiž vlastníkem celého podniku a v zasedačce má vystavenou například Eiffelovu věž nebo důlní rypadlo složené ze zhruba 3000 dílků.
Za jeho vedení se výroba zvedla z 30 tisíc na 120 tisíc stavebnic ročně a firma má kapacitu až na 200 tisíc. Merkur se dnes prodává v knihkupectvích, hračkářstvích i muzeích a nabízí i moderní prvky, 3D manuály, robotické sestavy nebo modely, které učí děti programovat. „Děti dnes vyrůstají v digitálním světě, ale Merkur jim nabízí něco hmatatelného. Šroubování máme v krvi, a to je i heslem naší nové kampaně,“ dodává Richard Hrbáč.
Na programu bude raketa, křest knihy i limitované stavebnice
Festival „100 let šroubování“ nabídne i interaktivní atrakci: v rámci oslav se formou komunitních finančních příspěvků bude stavět šestimetrová kosmická raketa Ariane 6, a návštěvníci tak budou moci sledovat, jak unikátní model postupně vzniká. Nově otevřená část expozice představí kupříkladu model Žižkovského vysílače.
Ve stávající expozici si návštěvníci budou moci prohlédnout vývoj stavebnice od roku 1920 až po její digitální současnost. Součástí programu bude také křest vůbec první knihy věnované legendární stavebnici Merkur.
Akce je určena pro celé rodiny, technické nadšence i všechny, kteří mají ke stavebnici Merkur vztah. Vstup na akci je zdarma a některé části programu, především dílny a komentované prohlídky, mohou mít omezenou kapacitu.
Nově bude také možné zaregistrovat se do Merkur Fanklubu, jehož výhody a podrobný popis najdou zájemci na webu merkurtoys.cz.
K této události společnost představuje novou výroční stavebnici Liberator B-24, která je součástí série společně s MIL MI-24 a MIG-21. Stavebnice vznikla na počest příslušníka 311. československé bombardovací perutě RAF a rodáka z Police nad Metují Františka Švejdara.
Technická památka s přesahem
Merkur má ve světě techniky a vědy své pevné místo. Stavebnici využil při svém vynálezu i slavný vědec Otto Wichterle. Posloužila mu při vytvoření prvních kontaktních čoček, které nedráždí oči. Merkur se již dlouho používá i jako pomůcka v českých školách. „Dnes patří mezi lovebrandy, které přetrvaly generace, a stále rezonuje jako kreativní nástroj pro malé i velké,“ uvádí Richard Hrbáč.