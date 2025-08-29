Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie

© Archiv MAM

  • Téma čísla

Umění, design, kreativní myšlení, to všechno je klíčovou součástí komunikačních strategií. Jak na tom ale je z pohledu marketingu samotné umění? Jak se buduje značka galerie? Na jaké marketingové strategie sází například mladý e-commerce projekt snažící se prodávat lidem kvalitní umění místo „obrázků z nákupáku“? A jak ve své komunikaci používá umění například privátní banka, pro niž je umění jedním z důležitých pilířů vztahu s klienty? Na to jsme se podívali v hlavním tématu aktuálního vydání magazínu Marketing & Media.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 35/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Stanislav Šulc

Stanislav Šulc

