Glenfiddich a Aston Martin slaví partnerství vzácnou 48letou whisky

Aston Martin na Monterey Car Week

© Aston Martin Prague

Aston Martin a Glenfiddich, celosvětově oceňovaná značka skotské single malt whisky, oznámily na prestižním Monterey Car Week v Kalifornii uzavření exkluzivního globálního partnerství. 

Pro Glenfiddich jde o světový debut v roli oficiálního partnera automobilové značky. Vychází z dosavadní spolupráce s týmem Aston Martin ve formuli 1. Společně chtějí obě firmy představit limitované edice a pořádat zážitkové akce, jež propojí jejich důraz na inovace, řemeslné zpracování a nadčasový design.

K nové spolupráci se vyjádřil Stefano Saporetti, ředitel oddělení pro diverzifikaci značky ve společnosti Aston Martin: „S radostí oznamuji, že Glenfiddich je naším oficiálním partnerem ve světě whisky. Značky Aston Martin a Glenfiddich spojuje hluboký respekt k tradici a závazek k řemeslné dokonalosti. Toto partnerství nám umožňuje oživit náš společný příběh prostřednictvím působivých, smyslových a emocionálních zážitků, které nadchnou naše zákazníky. Obě značky jsou celosvětově uznávané a zároveň pevně zakotvené v britské historii, čímž vytvářejí dokonalou rovnováhu mezi tradicí a inovací.“

Limitovaná edice single malt whisky z roku 1976

Na památku partnerství se značkou Aston Martin uvede Glenfiddich vzácnou single malt whisky z roku 1976, stařenou 48 let ve speciálně zkonstruovaném dubovém sudu po sherry, kterou osobně vybral master blender Brian Kinsman. 

Kinsman dodává: „Tento výjimečný sud nebyl vybrán jen pro svůj ročník, ale pro celou éru, kterou představuje – proměnlivá polovina 70. let se stala zásadním obdobím a začátkem moderní epochy značky Glenfiddich. Tehdy se začal utvářet charakter whisky pro další generace. Zvolená whisky nejprve zrála v sudech po sherry, než byla přelita do stolitrového sudu po sherry z evropského dubu, který zhotovil jeden z našich bednářů.“

Limitovaná edice Glenfiddich 1976

Glenfiddich ročníku 1976 bude k dispozici výhradně prostřednictvím exkluzivních salonů jen pro zvané The Distillers Library a palírny Glenfiddich. Po celém světě bude dostupných pouze 50 lahví. 

Claudia Falconeová, globální ředitelka značky Glenfiddich, k tomu dodává: „Glenfiddich vzdala hold společnému duchu neustálého vývoje degustací whisky v zázemí značky Aston Martin během akce Monterey Car Week, kde se ústředním lákadlem stala Valhalla, první plug-in hybridní supersportovní vůz značky Aston Martin. Valhalla ztělesňuje stejnou vzácnost a preciznost jako Glenfiddich ročníku 1976. Společně vyprávějí jeden příběh o dvou značkách.“

Glenfiddich a Aston Martin také prosazují zodpovědný přístup a vyzývají spotřebitele, aby nikdy neřídili pod vlivem alkoholu. 

