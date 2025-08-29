Zadavatelé a značky
Becherovka sází na Fairy Tailors. Agentura povede komunikaci na sociálních sítích

© Becherovka

Kreativní a social media agentura Fairy Tailors uspěla ve dvou výběrových řízeních MASPEX Czech a nově spravuje sociální sítě značek Becherovka Vodka a Becherovka Original.

Becherovka letos pod novým vlastníkem uvedla sedmkrát destilovanou Becherovka Vodku doplněnou o dvě ochucené varianty Grapefruit Fusion a Cranberry Fusion. Fairy Tailors navazují na ATL kampaň „Vodka, na které jsme nešetřili. Až na reklamu“ a zajistí její rozpracování pro sociální sítě.

„Pro Gen Z přicházíme s low-effort cringe konceptem, který rozšiřuje současné aktivity značky a navazuje na aktuální trendy,” přibližuje Tomáš Stehlík, Head of Social Media z Fairy Tailors. Agentura bude zajišťovat strategii, tvorbu obsahu, community management, influencer spolupráce i placené kampaně.

„Becherovka dnes již není jen bylinný likér – je to značka kvalitního alkoholu. Na sociálních sítích chceme vytvářet aktuální obsah, který rezonuje i s mladou generací a dokáže zaujmout,“ říká Daniel Kopecký, Marketing Manager Becherovka.

Agentura zároveň vyhrála i tendr na správu sociálních sítí Becherovky Original. Cílem je oslovit širokou cílovou skupinu, posílit brand awareness a podpořit produkty Fruits & Herbs a ready to drink BETON. „I tradiční značka musí jít s dobou a zůstat při tom autentická. Fairy Tailors prokázali, že jsou s námi na stejné vlně,“ dodává Jana Kubinová, Brand Manager Becherovka Original. I zde bude agentura zajišťovat strategii rozvoje social media kanálů, tvorbu obsahu a kreativních aktivací.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

