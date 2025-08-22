Ad Intel: Prima vede v inzerci mezi značkami zmrzlin

Za posledních dvanáct měsíců koupila nejvíce reklamního prostoru Prima, kterou s odstupem následují Algida či Kinder. Ukazuje to monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen.
Přehled nejsilnějších inzerentů v období srpen 2024 až červenec 2025 v segmentu zmrzliny připravila agentura Nielsen v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel. Data pro něj jsou získávána nezávislým sběrem (televize, tisk, rozhlas), deklaracemi zapojených subjektů (OOH sektor) i kombinací obou přístupů (internet).
V případě zmrzlinářských značek se ukazuje, že vytrvale nejsilnějším inzerentem je brand Prima ze skupiny Bidfood. Ten v podle ceníkových hodnot obsadil prostor za více než 143 milionů korun.
S odstupem skoro 50 milionů ho následuje značka Algida (Unilever), tu s menšími rozdíly doplňují Kinder (Ferrero), Monte (Zott) a Nutella (Ferrero).
Ceníková hodnota reklamního prostoru sice není ekvivalentem čistých investic, protože nepočítá se slevami, bartery či s vlivem celkového objemu, spolehlivě ale zachycuje vývoj a trendy současného reklamního trhu.
A o trendech vypovídá mimo jiné i to, že když se Ad Intel zaměřil na zmrzliny v roce 2023, vedla žebříček také značka Prima a s odstupem zhruba 40 milionů ji opět následovala Algida. Top 5 zadavatelů inzerce ze sgementu pak doplňovaly Monte, Míša (Unilever) a Bon Gelati (Schwarz Group).