Výkon už značkám nestačí. Jak sportovci čelí nástupu influencer marketingu?

Je to partie, ve které jsou v těžké defenzivě. Finance, které značky dříve investovaly do partnerství se sportovci, dnes míří do lépe měřitelného influencer marketingu. A to není hřiště, kde by ti čeští vynikali.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 30/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.