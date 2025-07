Rohlík znovu ve Varech: jídlo z deky přes QR, živá hudba a program pro děti

Po loňském úspěchu partnerství Rohlik.cz s KVIFF se značka vrátila do Varů s rozšířeným programem. Představuje ho CEO Rohlíku Martin Beháň.

Rozšířené zázemí na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary pro občerstvení návštěvníků i partnerů, živou hudbu i velký prostor pro děti přivezl letos Rohlik.cz. Například zde rozehrála loutkové divadlo Antonie Formanová. Šlo o její představení z pražského divadla Minor.

„Festival v Karlových Varech pro nás není jen partnerství, je to každoroční příležitost být lidem blíž. Letos jsme se ještě víc zaměřili na kvalitu nabídky, udržitelnost i služby pro rodiny s dětmi. Naší prioritou je, aby se tu každý cítil dobře a měl na dosah vše, co potřebuje. Už v předchozích letech jsme si ověřili, že spojení Rohlíku a Varů funguje a letos na to navazujeme, troufám si říct, ještě silněji,“ říká Martin Beháň, CEO Rohlik.cz, který v rozhovoru přibližuje partnerství s festivalem.

Naplnilo partnerství vaše očekávání?

Jednoznačně ano. Rohlík Park si našel své publikum. Lidé se vracejí nejen pro dobré jídlo a pití, ale i kvůli atmosféře. Pro nás je to výjimečný prostor, kde se můžeme setkat se zákazníky v jiném kontextu než běžně. A zároveň ukázat, že kvalita a inovace mohou jít ruku v ruce s pohodou a zábavou.

Jaké jsou letošní novinky a inovace?

Těch je hned několik. Letos jsme poprvé zavedli objednávky přes QR kód „přímo z deky“, takže si návštěvníci mohou objednat jídlo nebo drink bez front nebo s předstihem a tedy v naprostém klidu. Každý den máme na místě živou hudbu a program pro děti ve formě denních představení. Rozšířili jsme prostor a také nabídku v gastro zóně.

Je stan určen jen pro návštěvníky, nebo máte na KVIFF i B2B aktivity?

Hlavní areál Rohlík Parku je pro veřejnost, ale festival využíváme i pro neformální B2B setkání. Vary jsou unikátní v tom, že propojují kulturní, byznysovou i společenskou scénu a často právě v těchto kulisách vznikají nové nápady nebo spolupráce. Pro nás je to příležitost potkat partnery i v jiném – uvolněnějším prostředí.

Zásobujete nějak i festival samotný nebo jeho akce?

Zásobujeme především vlastní „lounge“, ale některé produkty z našeho sortimentu se objevují i na jiných festivalových akcích nebo v rámci cateringu.

Je pro vás partnerství hlavně o brandingu a prodejích, nebo o něčem víc?

Nejde jen o logo nebo tržby. Vnímáme to jako dlouhodobé budování vztahu se zákazníky ve chvíli, kdy jsou naladění na zážitky a otevření novým věcem. Chceme, aby si lidé Rohlík spojili s příjemným momentem, pohodou a kvalitou. To je pro nás ta nejcennější hodnota.