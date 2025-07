Palírna U Zeleného stromu cílí na mladé s drinky v plechovce

Palírna U Zeleného stromu uvádí v červenci nové ready-to-drink koktejly v plechovce. Mixy značek Hanácká, Stará myslivecká, Heffron a B42V Eccentric s nižším obsahem alkoholu míří na mladé dospělé, kteří hledají jednoduchost, zábavu a kvalitu.

Novinkou je řada Old Hunter’s Wild Mix od značky Stará myslivecká, která kombinuje čtyřletou whisky s colou, zázvorovým pivem nebo broskvovým čajem. Vedle chuti se mění i vzhled – design pracuje s estetikou akčních filmů z 80. let a každou příchuť reprezentuje zvíře: medvěd, liška nebo králík.

„Značka Stará myslivecká má dlouholetou tradici a vybudovala si silnou pozici u spotřebitelů, kteří preferují hodnoty, jako jsou český původ, tradice, originalita a výjimečná kvalita. Ale vzhledem k tomu, že segment nápojů typu ready to drink oslovuje zcela jinou cílovou skupinu, která je mladší, preferuje nízkoalkoholické míchané nápoje s pestrou paletou chutí a hlavně vychutnávání si drinků venku s přáteli, jsme se rozhodli použít pro ně naši exportní značku Old Hunter’s. Pod tou distribuujeme whisky Starou mysliveckou do zahraničí, ale protože u nás v Česku není tak známá, umožňuje nám komunikovat modernějším, svěžím a odvážnějším způsobem. Mohli jsme tak vytvořit subbrand Old Hunter’s Wild mix zachovávající odkaz značky, k němuž přidává modernější konotaci odvážné divokosti,“ říká Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu.

Design vytvořilo studio Baloo&Groot. „Jednotlivé příchutě vycházejí z kombinace několika klíčových faktorů, jako jsou spotřebitelské preference, senzorického profilu whisky, která je základní složkou, a také z aktuálních trendů,“ říká Rajdl a dodává: „Základní filozofií pro nás bylo zachovat autenticitu značky Stará myslivecká, která je pevně ukotvena ve světě whisky, ale zároveň ji v chuťově atraktivních variantách nabídnout modernímu a hlavně náročnému spotřebiteli.“

Hanácká, B42V a Heffron

Ani další značky z nejstarší evropské palírny nezůstávají pozadu. Hanácká vodka, která se dlouhodobě spojuje se zábavou a tancem, přichází s tematickým designem plechovek a perlivými nápoji s příchutí limetky, maracuji a citronové trávy s bezinkou.

„Na vývoji jsme spolupracovali s jedním z nejlepších českých barmanů Karlem Dvořáčkem, který pro nás nachystal zajímavé chuťové portfolio. Výsledná trojice, kterou v létě uvedeme na trh, pak vychází z preferencí spotřebitelů,“ říká brand manažerka značky Hanácké vodky Sára Zítek.

Značka B42V Eccentric vodka, která v loňském roce prošla výrazným redesignem, jenž ji posunul blíže mladší skupině konzumentů, představuje chuťově výrazné nápoje připravené z vodky B42V Fire, jež v sobě sama o sobě nese chuť grepu a pepře, a míchané s růžovým grepem nebo mangem a chilli.

Druhou variantou jsou nápoje z vodky B42V Air, která je svěží po mátě a limetce, a tak se doplňuje s příchutí yuzu nebo zeleného čaje.

Poslední značkou, která letos uvádí vlastní nápoj ready to drink v plechovce, je panamský rum Heffron. Vsadil na oblíbené letní klasiky a přichází hned se čtyřmi variantami. Dvojice míchaných drinků s elixírem Heffron Coconut zahrnuje Panama Mama s ananasovou limonádou a Panama Coco s kokosovou limonádou. Druhá řada staví na pětiletém rumu Heffron 5YO – vznikají tak osvěžující Panama Mojito s mátou a limetkou a klasická Panama Libre s colou.

Ready-to-drink novinky jsou v prodeji od 1. července 2025 v obchodních řetězcích.