Do Česka přichází značka Cinnamood, v Praze otevře dvě pobočky

Skořicové rolky, které si získaly srdce zákazníků už na čtyřech evropských trzích, míří do Česka. Značka Cinnamood z Kolína nad Rýnem, dbající na původ surovin a osobní vztah k zákazníkům, otevře dvě pobočky v Praze – v Jungmannově ulici a Náměstí Jiřího z Poděbrad.

„Když jsme Cinnamood zakládali, chtěli jsme obyčejného skořicového šneka povýšit na něco víc. Tak vzniklo moderní designové pečivo, které v sobě kromě netradičních náplní spojuje lásku k řemeslu a malý zážitek. Zásadní pro nás je, aby se lidé u rolky zastavili a užili si chvíli společně chvíli pohody,“ vysvětluje vznik značky její spoluzakladatel Luca Breuer, který přijel z Německa osobně podpořit otevření pobočky v Jungmannově ulici.

Cinnamood letos otevře pobočku také na Náměstí Jiřího z Poděbrad, která bude se zázemím k posezení. Sortiment německé značky tvoří více než 15 chuťových variant, z nichž většina je čistě rostlinného původu – od pistácie a kokosu, přes Bueno po Chocolate Cherry nebo Matcha Roll.

Do Česka koncept přivedla Rufina Tsybyktarova, která Cinnamood poprvé ochutnala v Berlíně a nadchla se pro jeho atmosféru a kvalitu. „Pocházím z Kazachstánu, kde je sdílení a pohostinnost každodenní součástí života. V Praze chci vytvořit místo, kde se lidé rádi zastaví a vychutnají naše produkty,“ říká Rufina.

Značka se zrodila v Kolíně nad Rýnem v roce 2022 v reakci na poptávku po moderním pečivu s důrazem na kvalitu, netradiční příchutě a dostupnou formu. Za jejím zrodem stáli Anna Schlecht a Luca Breuer. Z malé lokální pekárny vybudovali značku, jejíž produkty dnes zákazníci koupí na čtyřech světových trzích – pátým je nyní Česko. Jen v domácím Kolíně nad Rýnem se denně prodá až 6 tisíc rolek.

„V propagaci našich rolek sázíme především na komunitu, která se kolem značky vytvořila i díky Instagramu a spolupráci s food influencery. Věříme, že takový přístup překoná krátkodobý trend,“ dodávají zakladatelé.

Cinnamood plánuje expanzi nejen v Praze, ale i do dalších částí Česka. V přípravě jsou nové pobočky v obchodních centrech a vlajková prodejna v ještě frekventovanější lokalitě v centru hlavního města. V plánu je také vstup do Brna a dalších velkých měst. Značka si klade ambiciózní cíl – do konce roku prodat až 800 tisíc rolek a vytvořit minimálně 30 nových pracovních míst.