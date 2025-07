Chance Liga je fenomén. Fotbalová liga spouští svou největší brandovou kampaň

Pod heslem „Chance Liga je fenomén“ odstartovala Ligová fotbalová asociace (LFA) historicky největší brandovou kampaň zaměřenou na propagaci nejvyšší domácí soutěže a ligového fotbalu obecně. Na kampani, do které se zapojily všechny kluby, spolupracoval módní návrhář Lukáš Macháček.

„Rekordní zájem fanoušků i partnerů, výrazný posun ve vnímání značky a úspěchy v evropském srovnání. To jsou jen některé z důkazů, že ligový fotbal v Česku zažívá mimořádně silné období,“ řekl obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný.

„I proto dnes můžeme bez ostychu konstatovat, že je na domácí sportovní scéně skutečným fenoménem. A právě na to chceme jako LFA navázat brandovou kampaní, která tuto skutečnost podtrhne, posílí značku Chance Ligy a demonstruje celospolečenský vliv i přesah ligového fotbalu,“ dodal.

Jak říká Martin Ptáčník, vedoucí sponzoringu generálního partnera Chance, když značka před rokem vstupovala do ligového fotbalu, věděla, že kromě skvělé hry sází ještě na něco víc. „A tahle kampaň to potvrzuje – fotbal se stává kulturním jazykem, který mluví i tam, kde dřív zněla jen hymna klubu. A Chance Liga? Ta si tenhle jazyk osvojila s vlastním přízvukem,“ zmínil.

Do kampaně se zapojily všechny kluby Chance Ligy, které poskytly pro natáčení a focení tři vybrané hvězdy. Právě na nich – tedy nejvýraznějších a nejzajímavějších osobnostech soutěže – bude kampaň stát. Její vizuální podoba odráží individuální příběhy, klubovou rivalitu a výjimečnost hráčů, kteří v nejvyšší soutěži působí.

„Už samotné heslo Fenomén má jasně deklarovat, že jde o odvážnou a sebevědomou kampaň, která bude vidět. Zároveň půjde ruku v ruce s moderními trendy, aby dokázala zaujmout nejen tradiční fanouškovskou základnu, ale rovněž přitáhla pozornost i mimo ni, zejména u mladé generace. Právě u ní chceme vytvářet a posilovat vztah jak ke klubům, tak i k individualitám, jak to známe z nejlepších lig světa. Jsme přesvědčeni, že i Chance Liga má osobnosti, s nimiž se lze ztotožnit a vzít si jejich dres do kina, do hospody nebo jen tak mezi kamarády a tím vyslat jasný vzkaz,“ popsal Hajný s tím, že kampaň bude pracovat i s dalšími silnými hesly jako Kult, Ikona či Náboženství.

„Chtěl bych zároveň poděkovat všem klubům za příkladnou spolupráci, díky níž jsme dokázali během tří dnů nafotit a natočit zástupce všech klubů. Dělá mi zároveň radost, že i ze strany klubů a samotných hráčů máme na kampaň jenom pozitivní reakce,“ popsal Hajný.

Vizibilita kampaně bude jak v online prostoru, tak také offline, prostřednictvím billboardů a dalších ploch. A to po celé republice, zejména v místech, kde působí kluby Chance Ligy.

Realizace kampaně proběhne v několika fázích, které budou korespondovat s vývojem sezony a budou ji provázet po celou dobu. Vše startuje úvodní fází, v níž se vybraní hráči objeví ve unikátních bomberech, kterých vzniklo pouze exkluzivně 30 kusů jen pro tuto událost. Ve spolupráci s LFA je připravil jeden z nejvýraznějších českých návrhářů Lukáš Macháček.

„Fotbal už dávno není jen o hře samotné. Jeho vliv zasahuje do mnoha oblastí každodenního života – a móda je jednou z těch nejvýraznějších. Jako LFA si to dobře uvědomujeme a nechceme zůstat pozadu. Proto jsme se rozhodli spojit s někým, kdo je ve své tvorbě originální, autentický a dokáže oslovit mladou generaci. A právě tím je Lukáš Macháček. Velice nás potěšilo, s jakým elánem se spolupráce zhostil, a jsme přesvědčeni, že vzniklo něco, co vzbudí emoce a přitáhne pozornost,“ dodal Hajný.

S Lukášem Macháčkem navíc LFA spojila síly i v rámci dalšího projektu, který bude představen před startem ročníku 2025/26.

Veškeré zmíněné aktivity vycházejí z dlouhodobé marketingové strategie Ligové fotbalové asociace, kterou představila na jaře 2024. Jejím cílem je nejen posilovat značku obou profesionálních soutěží, ale také oslovovat zejména mladou generaci, budovat u ní vztah k ligovému fotbalu a ukazovat, že ligový fotbal je fenomén s přesahem do módy, kultury, gastronomie i dalších oblastí, které mladé lidi zajímají.