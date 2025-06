Zoner Photo Studio mění jméno na Zoner Studio

Český software pro úpravu fotografií přichází s velkou změnou. Po více než 20 letech se mění název Zoner Photo Studio na Zoner Studio. Tato změna symbolizuje vývoj, kterým si program v posledních letech prošel.

„Nejde jen o změnu názvu. Nová vizuální identita reflektuje, jak daleko se Zoner Studio za poslední roky posunulo. Chceme tím ukázat, že program drží krok s moderními technologiemi i potřebami fotografů – a v mnoha ohledech je dokonce o krok napřed. Ať už jde o integraci AI funkcí, podporu nejnovějších formátů nebo rychlost práce na současném hardwaru,“ říká Michal Prouza, ředitel softwarové divize Zoner.

Více než tři dekády českého vývoje a miliony uživatelů

Značka Zoner má v českém softwarovém světě výjimečné postavení. Od roku 1993 vyvíjí nástroje, které pomáhají fotografům organizovat a upravovat jejich snímky. Ať už šlo o oblíbený Zoner Callisto, nebo nástroje navazující na Zoner Media Explorer, vždy šlo o řešení, která si rychle našla cestu k uživatelům a dokázala držet krok se světovou konkurencí.

Na tuto tradici dnes navazuje Zoner Studio – moderní a výkonný program pro úpravu fotografií, který za posledních 20 let vyzkoušely miliony uživatelů po celém světě.

Změna, která symbolizuje posun

Zoner Studio se stále více stává první volbou pro začínající a hobby fotografy. Umožňuje začít bez složitého zaškolení, přitom nabízí funkce, které odpovídají vysokým nárokům na kvalitu i výstup. V posledních verzích přinesl program například AI nástroje pro maskování, výrazně vylepšenou práci s HDR, nebo nový systém masek – funkce, které výrazně zjednodušují workflow a přinášejí výsledky na profesionální úrovni.

Ačkoli obsahuje i moduly pro grafiku nebo video, jádrem Zoner Studia zůstává fotografie. Rebranding tak podtrhuje zaměření na to, co Zoner Studio umí nejlépe – a co uživatelé oceňují nejvíce.

„Naším hlavním závazkem zůstává i nadále dodávat promyšlené aktualizace, které odpovídají potřebám fotografů, a rozvíjet Zoner Studio směrem, který dává smysl – tak, aby zůstalo snadno pochopitelné i pro nové uživatele a přitom nabízelo dostatek inspirace a podpory pro každého, kdo se chce ve focení a úpravách dál zlepšovat,“ dodává Michal Prouza, ředitel softwarové divize Zoner.

Co se pro uživatele mění?

Funkčně zůstává program stejný – uživatelé nepřijdou o žádné nástroje ani data. Nová značka přináší svěží design a sjednocený vizuální styl napříč službami a komunikačními kanály Zoner Studia.

S rebrandingem se mění také vzhled dalších značek, jako jsou Zonerama, Zoner Photo Cloud nebo magazín Milujeme fotografii.

Přehled všech změn i důvody rebrandingu najdete v článku magazínu Milujeme fotografii.