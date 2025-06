Značka Rio uzavřela spolupráci s olympijským vítězem Martinem Fuksou

Český koncept ze skupiny Twistcafe Group otevřel své dveře poprvé loni na podzim. Nyní se k této vizi připojuje i Martin Fuksa, český šampion v rychlostní kanoistice a čerstvý olympijský vítěz. Společně chtějí ukázat, že zdravé a chutné jídlo jde ruku v ruce s vrcholovým sportem.

Za značkou spadající do skupiny Twistcafe Group stojí Andrea Fenn a Daniel Ryška, kteří do projektu vnášejí svou vášeň pro zdravý životní styl. První pobočky Acai by Rio otevřely v říjnu 2024 v Praze, dnes už jich funguje osm po celém Česku a brzy přibudou i ve Vídni.

Rio se rychle stalo oblíbeným místem pro všechny, kdo chtějí začít svůj den zdravou snídaní, doplnit síly po tréninku nebo si zpříjemnit pracovní den vyváženým a rychlý obědem.

Martin Fuksa patří mezi nejlepší české sportovce. Na kánoi už posbíral nespočet medailí, včetně zlata z olympiády v Paříži 2024, tří titulů mistra světa a dvanácti evropských titulů. Jeho disciplína, odhodlání a láska ke sportu z něj dělají ideálního ambasadora právě pro Rio. V blízké době bude možné Martina Fuksu podpořit například na Světovém poháru ve vodním slalomu, který proběhne od 26. do 29. června v pražské Troji.

© Rio

Proč to dává smysl?

Martin ví, jak důležité je správné palivo pro tělo – ať už při tréninku, závodech nebo v běžném životě. Stejně jako Rio věří, že jídlo má nejen chutnat, ale taky dodávat energii a prospívat zdraví. Proto spojili síly a chystají spolupráci, skrze kterou budou šířit myšlenku zdravého stravování.

Signature Pink Dragon

Součástí této spolupráce je i vznik speciálního signature drinku, který Martin Fuksa vytvořil společně s týmem Rio. Nese název Pink Dragon a skrývá se za ním osvěžující kombinace dračího ovoce, manga, zázvoru a proteinu. Drink je už nyní k dostání exkluzivně ve všech českých pobočkách Rio.