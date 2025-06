Jirka Prskavec jako hologram v kampani pojišťovny Uniqa

O víkendu se do České republiky vrací jedna z nejvýraznějších sportovních událostí léta, Světový pohár ve vodním slalomu v pražské Troji, který se letos koná od 27. do 29. června. Součástí doprovodného programu bude jedinečný zážitek ve formě interaktivního setkání s olympijským vítězem Jiřím Prskavcem, respektive jeho hologramem. Revoluční technologickou novinku přinášejí Brainz Studios a finanční dům Uniqa.

Kdo říká, že se s olympijským vítězem z Tokia nemůžete pozdravit osobně – a rovnou ve 3D? V českém prostředí jde o absolutní novinku, která byla teprve nedávno představena na světových technologických veletrzích. A ještě nikdy se nemohli fanoušci a návštěvníci takovouto interaktivní formou setkat přímo s olympijským vítězem na společném podiu. Unikátní technologie jim umožní stát bok po boku s virtuálním Jirkou, zaznamenat společný pozdrav „Ahóóój“ a okamžitě si odnést originální video na památku – nebo rovnou ke sdílení na sociálních sítích.

„Chtěli jsme lidem nabídnout něco, co ještě nezažili. Něco hravého, inovativního a technologicky pokročilého. Holobox s Jirkou Prskavcem všechno zmíněné splňuje do puntíku. Proces výroby takového výjimečného zážitku nebyl jednoduchý – začalo to celodenním natáčením s Jirkou a pokračovalo složitou postprodukcí. Díky pečlivé práci se podařilo dosáhnout natolik realistického výsledku, že iluze přímé interakce je naprosto přesvědčivá,“ vysvětluje Jakub Smoljak, kreativní stratég Brainz Studios.

Vlastní video s hologramem Jiřího Prskavce může být i vstupenkou do soutěže. Stačí ho sdílet na sociálních sítích a označit Uniqu. Nejoriginálnější příspěvky budou promítány během akce přímo na hlavní obrazovce, a navíc se dočkají tematické ceny, kterou je jízda na raftu s reálným Jirkou na kanálu v Troji.

„Domácí závod je pro mě vždy důležitým vrcholem sezony. Forma roste a pevně věřím, že ji prodám se vším všudy právě před českými fanoušky. Přijďte nás podpořit do Troje, protože souboj s kompletní špičkou nebude jednoduchý. Hlavní letošní novinkou bude nový formát – krátký slalom, který se pojede v pátek. Trať bude mít zhruba 60 vteřin a přibližně 12 branek. A navíc – možnost být s fanoušky i virtuálně přes holobox? To je zážitek, který mě baví stejně jako samotné závody,“ říká sedminásobný mistr Evropy ve vodním slalomu a olympijský vítěz Jiří Prskavec.

„Vodácké ‚Ahóóój‘ není jen pozdrav – je to projev radosti, který spojuje lidi, zážitky i generace. Jsme rádi, že právě skrze náš holobox si každý může vyzkoušet, jak se zdraví vodáci a nahrát si video s olympijským šampionem Jirkou Prskavcem. Letošní ročník Světového poháru v Troji přináší nejen špičkový sportovní zážitek, ale i prostor pro rodiny, aby trávily čas společně a vytvořily si nové vzpomínky. Právě společně strávený čas a sdílené zážitky jsou klíčové pro budování pevných mezilidských vztahů. I proto chceme lidem nabízet nejen produkty, ale i momenty, které mají opravdový smysl,“ říká Rastislav Havran, generální ředitel Uniqa.

Projekt je navržen tak, aby byl plně funkční a zároveň příjemný pro návštěvníky všech věkových kategorií. Vedle samotného holoboxu je zajištěn i jednoduchý a bezpečný registrační systém s důrazem na ochranu osobních údajů a soulad s legislativou.

Co je to holobox?

Technologie umožňující živé přenosy koncertů, zobrazení 3D modelů produktů nebo nové formy virtuální asistence. Díky velkoformátové projekci a interaktivním funkcím se hodí do showroomů, kongresových center nebo vzdělávacích prostor, kde je potřeba zaujmout větší skupiny lidí.

Spojení holografického zobrazení s dotykovým ovládáním rozšiřuje možnosti prezentací, výstav nebo konferencí – například tím, že prezentující může vystupovat jako hologram a komunikovat s publikem v reálném čase.