Rum Bacardí a Coca-Cola se spojily v novém ready-to-drink koktejlu

Společnosti Bacardi Limited a Coca-Cola Company se spojily a přichází s Bacardí & Coca-Cola, klasickým koktejlem v balení ready-to-drink (RTD). Chtějí spojit lehkou a jemnou chuť rumu Bacardí a osvěžení nápoje Coca-Cola a přitom zachytit nadčasové kouzlo tohoto oblíbeného koktejlu.

Je to 125 let, co se tyto dvě značky poprvé spojily a došlo tak k přelomovému okamžiku v historii míchaných nápojů. V roce 1900 smíchali v americkém baru v Havaně rum Bacardí s nápojem Coca-Cola a čerstvě vymačkanou šťávou z limetky. Vznikl tak úplně první koktejl Cuba Libre, který si rychle získal oblibu po celém světě a stal se opravdovou klasikou.

Nyní se obě značky opět spojily a přichází s nápojem Bacardí & Coca-Cola RTD, který představuje jednoduchý způsob, jak si vychutnat tento koktejl. Na pultech obchodů je v Česku již k dispozici.

© Bacardi, Coca-Cola

Chuť tradice, kdykoliv budete chtít

Spotřebitelé vyhledávají koktejly, které jsou snadné na přípravu a zároveň kvalitní a bez kompromisů, co se týče chuti. Tento nový RTD nápoj, který nabízí klasickou chuť v moderním provedení, dokonale odpovídá rostoucí poptávce po prémiových, předem namíchaných drincích.

„Naše značka propojuje lidi a stojí za osvěžujícími okamžiky, které je spojují. Díky spolupráci se společností Bacardi, která je synonymem pro prémiové lihoviny a nezapomenutelné chvíle, na tomto můžeme nadále pracovat, avšak zcela novým a velmi zajímavým způsobem. Koktejl Bacardí & Coca-Cola ready-to-drink přináší klasickou, dokonale vyváženou chuť, kterou lidé milují. Je předem namíchaný pro snadné podávání, ale bez jakýchkoliv kompromisů v kvalitě,“ uvádí Martin Binder, generální ředitel Coca-Cola Česko a Slovensko.

„Jedná se o silné spojení, které spotřebitelům nabízí přesně to, co dlouhodobě požadují. Milují kvalitu a komfort RTD nápojů a milují také Bacardí & Coca-Cola,“ říká Emilia Dimitrova, „coffee&premium spirits business director“, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Gabriela Gašparová, ambasadorka Bacardi & Coca-Cola Andrea Kalousová na představení Bacardi & Coca-Cola

© Bacardi, Coca-Cola

Každoroční spotřebitelské průzkumy v rámci zprávy Bacardi Cocktail Trends Report řadí drink Rum & Coca-Cola mezi Top 10 nejoblíbenějších koktejlů, a to kontinuálně již od prvního vydání této zprávy před šesti lety.

„Neexistuje lepší kombinace než rum Bacardí a Coca-Cola. Platilo to před 125 lety, platí to i dnes,“ říká Kateřina Třísková, brand managerka Coca-Cola a dodává: „Náš nový ready to drink, který je vždy po ruce, dostane i kompletní marketingovou podporu. Na léto připravujeme ATL kampaň, sampling, spolupráci s influencery, PR podporu a product placement v reality show Love Island.“