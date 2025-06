Banh-mi-ba představuje novou vizuální identitu od kreativního Studia Boldie

Pražský řetězec vietnamského street foodu Banh-mi-ba prochází výraznou proměnou vizuální identity, která je výsledkem půlroční práce na komplexním strategickém rebrandingu v dílně kreativního Studia Boldie.

Po deseti letech organického růstu, během nichž se podnik rozrostl na sedm poboček v Praze a letos na podzim plánuje otevřít osmou v Centru Černý Most, bylo nutné značku strategicky ukotvit, vizuálně osvěžit a oslovit mimo jiné i mladší publikum. Tento krok má reflektovat dosavadní úspěchy, připravit značku na další expanzi a posílit její tržní pozici.

Součástí rebrandingu je i výrazně sebevědomější a provokativnější „tone of voice“. Značka se sloganem „100 % real food – 0 % bullshit“ vymezuje vůči tradičním „junk food“ konceptům tím, že klade důraz na čerstvé suroviny, bohaté množství zeleniny a bylinek a kvalitní křupavé pečivo. Tento přístup reaguje na rostoucí poptávku po kvalitnějším a zdravějším stravování, které se stává standardem, zejména pro mladší generaci hledající chutné, vyvážené a autentické gastronomické zážitky.

© Banh-mi-ba

„Rebranding Banh-mi-ba je pro nás zásadním posunem, který modernizuje značku, aniž by ztratila spojení se svými kořeny. Odráží naši dlouhodobou filozofii – nabízet poctivé vietnamské jídlo z čerstvých surovin v moderním, přístupném formátu, jenž oslovuje široké spektrum zákazníků,“ říká Hung Le, zakladatel Banh-mi-ba, který do České republiky přišel v osmnácti letech a od té doby buduje značku propojující vietnamskou tradici s moderním přístupem ke gastronomii.

Tato strategie se odráží i v novém vizuálním stylu značky, který kombinuje hravý design s prvky vietnamské kultury. Hlavní barevná paleta, inspirovaná živostí vietnamských trhů, spojuje teplé odstíny oranžové a žluté s přírodními zelenými tóny. Zelená je nejvýraznějším symbolem značky – bylo přitom zásadní, aby se vymezila vůči veggie segmentu.

„Spousta značek ani netuší, proč chce mluvit k mladým – a už vůbec ne, co jim má říkat. My jsme u Banh-mi-ba zůstali věrní vlastnímu příběhu. Nabídka se postupně rozrostla a značka zapadla do škatulky ‚asijských bister‘ místo toho, aby využívala svou jedinečnost. Vrátili jsme se proto ke kořenům: k živosti vietnamské ulice, svěžesti bylinek a příjemné drzosti čerstvého chilli. Díky tomu jsme nemuseli nahánět umělé trendy – autentická relevance sama přitahuje publikum, zejména ty, kteří hledají barevné, pulzující jídlo plné života,“ dodává Zdeněk Šemro, kreativní ředitel Studia Boldie.

Nová vizuální identita se postupně propisuje do všech zákaznických touchpointů – od obalového designu přes vzhled provozoven až po digitální komunikaci. Zákazníci se s ní setkají na pobočkách, v online prostředí, na sociálních sítích i v outdoorové reklamě. Od června startuje produktová kampaň Ba-Halo, která představí nekonvenční fazolový zmrzlinový dezert.