Z trávníku až k fanouškům: sezona plná emocí, trofejí a zážitků

Betano jako oficiální globální sponzor UEFA Evropské ligy a UEFA Konferenční ligy plní roli zprostředkovatele zážitků po celé Evropě.

Sezona evropských pohárů 2024/2025 nabídla fanouškům strhující podívanou – týmy ze všech koutů kontinentu bojovaly o trofeje a nezapomenutelné momenty. Nový ligový formát přinesl více zápasů, více emocí a více důvodů k fandění. I čeští příznivci mohli být pyšní. Do bojů se zapojily hned tři domácí kluby – Viktoria Plzeň i Slavia Praha v Evropské lize a Mladá Boleslav v Konferenční lize – a rozhodně nehrály druhé housle.

Plzeň se probila až do osmifinále, kde jí až gólem v nastavení vystavilo stopku Lazio Řím. Slavia sice tentokrát na postup nedosáhla, ale i její cesta byla plná dramatických momentů a například ve španělském Bilbau i přes porážku 0:1 sklízela zaslouženou chválu. A návrat Mladé Boleslavi do hlavní fáze evropských pohárů po dlouhých 17 letech skončil bojem o postup, leč marným, když si například dokázala senzačně poradit s Betisem Sevilla.

Fanoušci v hlavní roli



Velké momenty se ale neodehrávaly jen na trávnících. Betano připravilo pro fanoušky v několika evropských městech výjimečná setkání s trofejemi UEFA. Akce odstartovala v Bukurešti, kde se k fanouškům připojili hráči FCSB, a pokračovala do Porta, kde více než 1 700 fanoušků přivítalo bývalého kapitána FC Porto a vítěze Evropské ligy z roku 2011 Heltona, který sdílel vzpomínky na nezapomenutelné finále v Dublinu.



Třetí zastávkou byla Sofia, kam se tyto trofeje vydaly vůbec poprvé. Fanoušci se mohli setkat s bulharskou legendou Krasimirem Balakovem, populární zpěvačkou Galenou, a především s jedním z nejlepších brankářů všech dob Gianluigi Buffonem, jenž je nyní ambasadorem UEFA.

Slavíme společně – i uvnitř firmy

Betano a jeho mateřská společnost Kaizen Gaming věří, že ve středu všeho by měli stát lidé – nejen fanoušci, ale i vlastní zaměstnanci, takzvaní „Kaizeners“. Proto se slavilo i uvnitř firemních kanceláří. Trofeje dorazily na centrálu v Aténách i do poboček v Sofii a Bukurešti, kde se s nimi zaměstnanecký tým mohl vyfotit a užít si slavnostní atmosféru.



Betano ale jede dál a nehodlá zastavovat! Ve spolupráci s UEFA a desítkami evropských klubů chce i nadále přinášet fanouškům to nejlepší z fotbalu – ať už prostřednictvím inovací v technologiích, bezpečnějších herních zážitků nebo emocemi nabitých akcí po celé Evropě.