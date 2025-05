Vodní slalomář Vavřinec Hradilek se stal novým ambasadorem značek Mojekolo a Lapierre

Kajakář a stříbrný medailista z LOH 2012 v Londýně, Vavřinec Hradilek, se nově spojil se světem cyklistiky. Výrazná osobnost českého sportu se stala oficiálním ambasadorem maloobchodní prodejny Mojekolo a také francouzské cyklistické značky Lapierre.

Největší maloobchodní cyklistická síť u nás, Mojekolo, se spojila s další sportovní tváří. Po dlouholeté spolupráci se snowboardistkou Evou Adamczykovou se do řad ambasadorů značky přidává také vodní slalomář Vavřinec Hradilek. Spolupráce je navázána i na francouzskou cyklistickou značku Lapierre.

„Samozřejmě jsme za toto propojení moc rádi. Vavřincova popularita přesahuje tradiční sportovní komunitu, což pomůže zvýšit povědomí o obou značkách, tedy Lapierre i Mojekolo, a to nejen mezi cyklisty,“ uvádí marketingový manažer Mojekolo Ondřej Šimko.

„Naše spolupráce bude spočívat v aktivní prezentaci značky Lapierre na Vavřincových sociálních sítích a také v propagaci cyklistické sítě Mojekolo. Počítáme také s Vavřincovým zapojením do našich edukativních projektů zaměřených na bezpečnost cyklistů,“ dodává Šimko.

Vavřinec Hradilek bude své nohy trénovat na celoodpruženém all-mountain stroji Lapierre Zesty CF 9.9 doplněném o komponenty a příslušenství z nabídky Mojekolo. K dispozici bude mít také gravel bike Lapierre Crosshill CF 8.0. Obě kola dostala obutí od německé značky Continental, pedály od francouzské firmy Look a osvětlení Knog. Bezpečnost si bude Hradilek hlídat skrze helmy Cratoni.

© Mojekolo

„Je skvělé být součástí týmu, který sdílí mou vášeň pro pohyb a aktivní životní styl,“ dodává ke spolupráce Hradilek a pokračuje: „Kola mě hned zaujala svým vzhledem, a i když je v mém srdci MTB, tak se hrozně těším na toho gravela. Jestli jezdí, tak jak vypadá, tak to bude pecka.“

Vavřinec Hradilek je ikonou českého vodního slalomu. Mezi jeho největší úspěchy patří stříbrná medaile z Letních olympijských her v Londýně v roce 2012 a titul mistra světa v individuální kajakářské disciplíně z let 2013 a 2017. Vedle sportovních úspěchů se Hradilek zapsal do povědomí široké veřejnosti také svou účastí v populární televizní taneční show StarDance aneb když hvězdy tančí, kde prokázal svou všestrannost a získal si sympatie mnoha diváků i mimo sportovní sféru.