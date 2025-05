Vítězka Hell’s Kitchen Sierra Holanová je novou tváří spotřebičů značky Sencor

Výrobce domácích a kuchyňských spotřebičů Sencor po loňském spuštění nového komunikačního konceptu vstupuje do ambasadoringu. Za svou tvář v segmentu kuchyňských spotřebičů si značka vybrala Sierru Holanovou, vítězku kulinářské reality show Hell’s Kitchen.

„Se Sierrou nás spojují nejen podobné názory a hodnoty, ale také pohled na to, co by měly zákazníkům přinášet moderní a relevantní značky: vyvážený poměr mezi kvalitou, designem, technologickou úrovní a cenou domácích spotřebičů,“ popisuje Ondřej Hubatka, head of marketing značky Sencor.

„Naše spolupráce bude vedle produktové komunikace zahrnovat i propojení v oblasti společensky prospěšných aktivit, které budou mít hlubší a dlouhodobější význam,“ dodává Hubatka.

Sierra Holanová je kuchařka a influencerka, která se proslavila vítězstvím v české verzi reality show Hell’s Kitchen. Její kulinářský talent a osobitý přístup ji řadí mezi zajímavé osobnosti na sociálních sítích, kde pod svým účtem @chefsierrasunset sdílí nejen recepty a gastronomické tipy, ale také svůj životní styl.

„Ze spolupráce se značkou Sencor mám obrovskou radost, protože její produkty používám už dlouho – a to nejen v kuchyni. Navíc jsem měla možnost vyzkoušet i nové prémiové spotřebiče, a to mě definitivně přesvědčilo, že chci být součástí tohoto příběhu. Velmi si cením přístupu firmy, její férové komunikace a otevřenosti. To je pro mě při spolupráci naprosto klíčové,“ říká Sierra Holanová, vítězka Hell’s Kitchen a nová ambasadorka značky Sencor.

Sencor na sociálních sítích pravidelně spolupracuje s řadou influencerů, partnerství se Sierrou Holanovou přináší nově strategický a dlouhodobý záměr v oblasti ambasadoringu. Celkový plán, jednotlivé aktivity a produkci bude zastřešovat stávající social media agentura DFMG.

„Sierra je nejen skvělá kuchařka s letitou praxí, ale také skvělá osobnost. Věříme, že společně dokážeme přiblížit Sencor produkty modernímu spotřebiteli a budeme efektivně komunikovat hodnoty značky Sencor nejen na českém trhu,“ říká Anna Severová z DFMG.

Sencor výrazně proměňuje své marketingové aktivity od začátku roku 2024, kdy spustil novou kampaň s novou vizuální a komunikační identitou. Koncept propojuje vlastnosti produktů a jejich benefity s nadsázkou inspirovanou životními situacemi, v nichž upřímně přiznává „tu jednu věc, kterou Sencor nedokáže“.