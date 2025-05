Toyota opět partnerem Rock for People. Letos s hybridy a nealko barem

Toyota je už potřetí hlavním partnerem Rock for People. Letos se zaměří na plug-in hybridy, které využije pro festivalovou dopravu. V její zóně nebude chybět ani nealko bar.

Festival Rock for People slaví v letošním roce 30 let a Toyota je již potřetí jeho hlavním partnerem pro mobilitu. Opět zajistí kompletní dopravní servis pro účinkující i VIP hosty festivalu. V nízkoemisní flotile vozů se objeví i elektrické dodávky a Toyota bZ4X. Automobilka tak chce podpořit cíl organizátorů festivalu dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. K tomu zásadní měrou přispívá právě přechod na nízkoemisní dopravu.

„Pro většinu účinkujících, kapel i významných hostů začíná být v dnešní době zcela zásadní téma udržitelnosti festivalu, a to po všech stránkách – z hlediska energetiky, zázemí festivalu i dopravy. Je to téma, které se z velkých firem dostává už i do oblasti kultury. Poskytnout nízkoemisní dopravu hostům je tak naprosto klíčové a jsme moc rádi, že Toyota je nám v tomhle už třetím rokem spolehlivým partnerem. Její shuttle servis je už neodmyslitelnou a čím dál oblíbenější částí festivalu,“ říká Michal Thomes, ředitel a zakladatel festivalu Rock for People.

Pro návštěvníky festivalu bude i letos připravena rozsáhlá Toyota zóna, kterou opět najdou před hangárem s prodejem merchandisingu a která se v uplynulých ročnících stala oblíbeným místem setkávání. K dispozici tu bude bezplatné dobíjení telefonů v charge boxech, posezení i nealkoholické bary.

Nealko už je trendem nejen pro mladé

Nealko Toyota bar v Toyota zóně stejně jako loni nabídne nealkoholické koktejly i nealkoholická piva po celou dobu festivalu.

„Vnímáme stále klesající trend spotřeby alkoholu zejména mezi mladými, kteří se už umí bavit i bez něj. Přístup mladých lidí k alkoholu se mění a když si dají dobrý nealko míchaný drink nebo pivo, mají pak i možnost odjet domů bezpečně autem,“ vysvětluje důvody tohoto propojení Michal Velička, marketingový manažer Toyota ČR.

Lidé zde můžou ochutnat rozličné druhy míchaných nápojů z nealkoholických destilátů na bázi vodky, rumu nebo ginu z rukou profesionálních barmanů. Nealkoholická piva budou moci návštěvníci ochutnat v Toyota Nealko Beer Point by Clock.

„Trend nealko nápojů na akcích se netýká už jen nejmladší generace. Poptávka po nealku v originálních aranžích skokově roste už několik let. Těšíme se na pokračování nealkoholického baru, který už vloni zaznamenal velký úspěch,“ doplňuje Michal Thomes.

Toyota zóna návštěvníkům v pozdějších hodinách nabídne také oblíbené Silent disko, kde si návštěvníci mohou po odehrání hlavních hudebních setů večera nasadit sluchátka a tančit až do ranních hodin.

Po celý den si mohou v zóně také prohlédnout vystavenou Toyotu C-HR plug-in hybrid. „Tato technologie propojující hybridní pohon s možností dobíjení ze zásuvky je ideálním mezikrokem k čistým elektromobilům a výrazně napomáhá k celkovému snižování emisní stopy. To je naše společná filozofie s Rock for People,“ doplňuje Michal Velička.

#JeduRFP

V rámci online propagace festivalu probíhá marketingová kampaň s hashtagem #JeduRFP, která má za cíl identifikovat jak návštěvníky, tak partnery i umělce 30. ročníku. Toyota propojuje své marketingové aktivity a kanály s kampaní festivalu v rámci online i offline prostředí, sociálních sítí, obsahu i public relations.

Letošní ročník Rock for People se uskuteční 11. až 15. června tradičně v Parku 360 v Hradci Králové. Hlavními headlinery budou například Linkin Park, Sex Pistols ft. Frank Carter, Guns N‘ Roses, Slipknot nebo Avenged Sevenfold.