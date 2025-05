O aktivace pro Komerční banku v oblasti hokeje se postará The Playbook House

Hokejové aktivace už zajišťují pro Škoda Auto a Kaufland. Teď se jejich portfolio rozrostlo o další značku, která se významně angažuje v českém hokeji. Tendr Komerční banky na aktivaci v oblasti ledního hokeje vyhrála agentura The Playbook House.

„Čeká nás společná práce plná hokeje, kreativy a kampaní, které propojí svět Komerční banky, banky českého hokeje, s fanoušky napříč celou republikou. V rámci spolupráce se postaráme o strategii, kreativní koncept i kompletní exekuci offline i online,“ oznámila agentura na síti LinkedIn.

The Playbook House, který se loni vyčlenil z agentury Sport Invest, se léta zaměřoval především na zastupování individuálních sportovců. Následně se přidalo partnerství u velkých sportovních akcí, kde pro svazy zaštiťuje marketing a komunikaci. Dnes do jeho aktivit stále více promlouvají aktivace – a to zejména právě ty hokejové.

„Důležitý je autentický příběh. Ať už je s ním značka dlouhodobě spojená, nebo si tu pozici teprve buduje, vždy je potřeba mít jasně danou dějovou linku a nemotat paté přes deváté,“ popsal to, jak by dnes měla aktivace vypadat, výkonný ředitel agentury Tomáš Pravenec v rozhovoru pro MAM 17/2025.

„Výběrka nejsou vůbec jednoduchá. Jak v tendrech, tak u projektů musíte být silní v komunikaci, marketingu, strategii i kreativě. Posun, ke kterému došlo, je velký a čistě eventová agentura už nemá šanci uspět,“ dodal.

Jak k vítězství v aktuálním tendru uvádí agentura, spojení s Komerční bankou je pro ni obrovskou výzvou a zároveň skvělou příležitostí. „Věříme, že dokážeme hokej přiblížit fanouškům ještě víc než kdy dřív,“ tvrdí.