Gorenje slaví 75 let novým komunikačním konceptem a partnerstvím s FIFA Club World Cup 2025

Významné jubileum letos slaví značka domácích spotřebičů Gorenje, která již 75 let pomáhá lidem dělat život jednodušší, což podtrhuje její motto „Život jednodušší“ – „Life simplified“.

K oslavě 75. narozenin přichází Gorenje s novým komunikačním konceptem, který reflektuje proměny současné společnosti i očekávání mladší generace. Jinými slovy: značka chce být ještě blíže skutečnému životu svých zákazníků. Nový vizuální koncept proto klade důraz na autenticitu, skutečné emoce a reálné situace.

Fotografie značky zachycují spontánní a přirozené momenty z každodenního života bez umělých póz. Nová identita značky se promítá i do veškeré reklamy.

Všechny mediální kanály Gorenje nyní mluví jedním jazykem, který má být přátelský, přímý a lidský.

„Žijeme v srdci domova a každodenního života. Jako značka nabízíme domácnostem smysluplnou podporu v podobě kvalitních spotřebičů, které dělají běžné domácí povinnosti jednodušší. Vizuální i slovní styl značky je proto více než kdy dříve zaměřený na pozitivní emoce spojené s jednoduchostí domácích prací, kterou přinášejí do životů zákazníků právě naše spotřebiče,“ vysvětluje Sylva Bébrová, brand manažerka značky Gorenje CZ/SK.

Nová komunikace značky Gorenje se opírá o základní benefit dané kategorie s cílem zjednodušit život každému zákazníkovi a dopřát mu více času pro sebe. „Současně chceme oslavit naše 75. výročí prostřednictvím brandové image kampaně s dárky pro naše zákazníky, soutěžemi a silným mediálním pokrytím s komunikací ‚Gorenje – jednoduše neodolatelná již 75 let‘,“ dodává Sylva Bébrová.

Udržitelnost je naprostou samozřejmostí

Vedle chytrých technologií je jedním z pilířů značky také udržitelnost všech spotřebičů. Gorenje záměrně používá recyklované materiály, snižuje spotřebu vody a energií a minimalizuje uhlíkovou stopu.

„Zavádíme také plně recyklovatelné obaly, optimalizujeme dopravu a aktuálně recyklujeme 96 procent odpadu vzniklého ve výrobě. Důkazem je i stříbrná medaile EcoVadis 2024 a certifikát Green Star 2023. Obě ocenění potvrzují náš závazek k odpovědnému podnikání,“ dodává marketingová ředitelka Gorenje real. Regina Netolická.

Vize chytré a ekologické budoucnosti

Do budoucích let proto značka Gorenje směřuje s jasnou vizí – proměnit domácnosti v ještě chytřejší, personalizovanější a ekologičtější. Spotřebiče by se pro nás měly stát spolehlivými partnery na každý den. Značka se proto aktivně zapojuje i do společenského života, a to jako dlouhodobý partner sportovních událostí, včetně Mistrovství Evropy v házené 2024 nebo nadcházejícího FIFA Club World Cup 2025.

Gorenje se stává oficiálním partnerem FIFA Club World Cup 2025

Společnost Gorenje rovněž oznamuje oficiální partnerství s jednou z nejvýznamnějších sportovních událostí letošního roku – FIFA Club World Cup 2025.

FIFA Club World Cup 2025 proběhne ve Spojených státech ve dnech 14. června až 13. července a nabídne fotbalové souboje 32 týmů ze šesti kontinentů. Gorenje jako partner turnaje chce přinést všem fotbalovým fanouškům nejen dokonalý zážitek z fandění, ale také spoustu chytrých řešení do jejich domácností.

© Gorenje

Mimořádné akce pro fotbalové fanoušky

U příležitosti tohoto partnerství Gorenje připravuje také speciální promo akce a slevy na chladicí spotřebiče s technologií NoFrost. Tyto unikátní akce by měly fanouškům pomoci vytvořit doma ideální zázemí pro sledování fotbalových zápasů, a to v příjemné společnosti vychlazených nápojů a fresh občerstvení bez starostí.

Gorenje a FIFA spojují stejné hodnoty

Spolupráce Gorenje s FIFA Club World Cup 2025 představuje další krok v řadě dlouhodobých sportovních partnerství, kterým předcházely mužské a ženské šampionáty EHF EURO, UEFA EURO 2024 či podpora slovinského házenkářského svazu a skokanského týmu. Spojením s fotbalovým světem chce Gorenje poukázat na hodnoty, které mají se sportem společné – vytrvalost, důraz na kvalitu a smysl pro inovace.

© Gorenje