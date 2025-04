Navzdory všem příručkám: agentura (ant) rebrandovala v nejhorší den roku

Spustit nový brand na apríla? To by podle příruček neprošlo. Plzeňská fullservisová agentura (ant), dříve známá jako ANT Studio, ale díky tomu vzbudila pozornost celé branže.

V marketingu se říká, že rebranding má být opatrný, načasovaný a bez kontroverze. Agentura (ant) to vzala za opačný konec. Launch nové značky naplánovala na 1. duben a podpořila ho kampaní, která si otevřeně pohrávala s pochybností i provokací. „Kreativci půjdou hledat práci“, „To bude prů*er“, „WOW, nebo WTF?“ – tyto titulky zaplavily sociální sítě týden před spuštěním.

Výsledek? Přes 300 tisíc oslovených lidí, CTR přesahující čtyři procenta a rozruch doslova za pár tisíc korun v propagaci. „Chtěli jsme lumpačit a vyšlo to lépe, než jsme sami očekávali,“ říká Tomáš Lupínek, brand strategist (ant). „Nový brand stojí na lehkosti, hravosti a odvaze dělat věci jinak. A přesně to jsme ukázali i v kampani,“ dodává.

Kampaň si před startem záměrně pohrávala s emocemi – smíchem, obavou i očekáváním. Kombinace neonově zelené a černé plochy s odvážnými hláškami dokázala bavit, překvapit i vyvolat reakci. Byť až do 1. dubna záměrně nebylo jasné, co (ant) chystá.

Závorka za silnými prožitky

Za proměnou značky nestojí jen nový vizuál. Brand (ant) reflektuje hlubší změnu, proměnu agentury z výkonnostního specialisty na fullservisového partnera s důrazem na zážitek, emoce a strategii. Ve zkratce: Prožitky přinášejí výsledky.

„V (ant) máme jasno,“ doplňuje CEO Petr Zápotocký. „Musí to bavit nás, klienty i jejich zákazníky. Jinak to nemá smysl. Když to šlape, létají nápady a vznikají věci, které fungují.“

Tým dnes tvoří více než 50 specialistů – kreativců, vývojářů a stratégů se zkušenostmi z projektů pro značky jako Siemens, Dinopark, Rako nebo Pluxee, kterým (ant) dnes pomáhá od auditu, strategie až po výkon či tvorbu webů.

© (ant)

(WOW) je naše (PROČ)

Nový claim „(WOW) je naše (PROČ)“ vystihuje filozofii značky: každé zadání proměnit v prožitek, který zanechá stopu. Specifický jazyk značky využívá třípísmenná slova v závorkách – (ADS), (OMG), (BUY), (WHY), (LOL) –, která podporují hravý narativ a zároveň tvoří výrazný a snadno rozpoznatelný vizuální jazyk značky.

Z Plzně, ale za hranu

Agentura (ant) není značka, která by mířila do průměru. I když zatím nepatří mezi nejznámější jména v oboru, přístupem i výsledky si říká o to být slyšet častěji a hlasitěji.

Jestli to celé bylo WOW, nebo WTF, na to ať si každý odpoví sám. Čísla ale ukazují, že s novou komunikací o plzeňském (ant) nejspíš neslyšíme naposledy.

Více o novém brandu najdete na wow.antstudio.cz.