Colours of Ostrava letos s novou vizuální identitou i osvědčenými partnery

Významný multižánrový festival Česka Colours of Ostrava oznámil na tiskové konferenci další hvězdy svého čtyřdenního programu z oblasti taneční hudby a divadla stejně jako témata diskusního fora Melting Pot.

K již oznámeným hudebním hvězdám festivalu Stingovi a Iggy Popovi přibyla velká jména soudobé taneční scény Mezerg a Artemas. Tyto interprety do programu vybírá spolu se zakladatelkou festivalu Zlatou Holušovou dramaturg Filip Košťálek, podle časopis Forbes jeden z Top 30 pod 30 (let), festival byl zase Asociací hudebních festivalů zařazen do Top 10 evropských přehlídek.

Všechny propagační materiály festivalu jsou již brandovány novou vizuální identitou z dílny Studia Najbrt. Jeho autory jsou Daniel Šmíra a Zuzana Lednická.

„Ke spolupráci s festivalem se vracíme po dvaceti letech. V roce 2004 nás oslovila Zlata Holušová a já vytvořila plakát a logo, které Colours několik let používalo. Na jaře tohoto roku se na nás obrátilo vedení festivalu s prosbou o celkový redesign,“ říká art directorka Zuzana Lednická.

„Měli jsme vytvořit vizuální systém, který bude funkční, jednoduše aplikovatelný a rozpoznatelný pro několik následujících let. Barevnost vizuálu je proto generována samotným obsahem – fotografiemi areálu, interpretů i návštěvníků. Tento obrazový materiál posouváme různými efekty dál, až do úplné abstrakce. Hudba, rytmus a zvuk se v animacích proměňují v barevné kompozice a vzájemně na sebe reagují. Přirozeně tak vzniká barevné DNA Colours of Ostrava. Každý rok trochu jiné“, doplňuje Zuzana Lednická.

Byl také spuštěn nový web Colours s novou vizuální identitou od studia Najbrt. Ke spolupráci s festivalem se na tiskové konferenci vyjádřili zástupci generálních partnerů festivalu.

Festival jede na palivo z Orlen Unipetrol

„Generálním partnerem festivalu jsme potřetí a s jeho mezinárodním přesahem jsme spokojeni. Partnerství nám umožňuje představit značku Orlen návštěvníkům z Česka, Slovenska i Polska, festival podporujeme i dodávkami paliva pro jeho dopravu. V naší odpočinkové zóně budeme podávat kávu, hotdogy a další gastro novinky známé z našich Stop Café na čerpacích stanicích,“ řekl ředitel firemní komunikace Orlen Jiří Hájek.

Moderní technologie od T-Mobile a Visa

„Na Colours opět umístíme naše nové inovace – osvětlené micro mobilní stanice. Zajistíme velkokapacitní mobilní sítě tak, aby mobilní dostupnost i během extrémního zatížení několika desítek tisíc návštěvníků byla bezporuchová,“ řekla ředitelka komunikace T-Mobile Patricie Šedivá.

„Opět zřídíme T-Mobile zónu s výhledem na naši stage, kde se loni na Zip lajně svezly tisíce návštěvníků. Spolu s hlavním partnerem Visa zajistíme i komfortní cashless,“ dodala Šedivá.

Organizátoři Colours of Ostrava s partnery festivalu na tiskové konferenci | foto: Aleš Hudský Matěj Sudek, vítěz soutěže o design merch trička Colours of Ostrava, dostává šek od dramaturga Filipa Košťálka | foto: Aleš Hudský

V George Townu se bude slavit

Největší scéna festivalu bude i letos patřit České spořitelně. „Jsme hrdí, že můžeme být nejen finančním, ale i obsahovým partnerem festivalu. V roce, kdy slavíme 200 let od vzniku České spořitelny, připravujeme zcela novou podobu George Townu, který nabídne silnější zážitky pro každého, ale i naši narozeninovou oslavu,“ říká Miloslav Tuček, šéf eventových a produkčních aktivit.

„Společně s naším partnerem Visa jsme pro naše klienty opět připravili pětiprocentní slevu na veškeré útraty během festivalu, kterou si mohou aktivovat ve věrnostním programu Moneyback. Loni jsme našim klientům vyplatili zpět souhrnnou částku ve výši téměř 800 tisíc korun.“

Média na Meltingpot?

Stále populárnější součástí Colours je multioborové diskusní forum Meltingpot. Letos tvoří základ debat a přednášek čtyři pilíře, jak popisuje dramaturg Filip Košťálek: „Dlouhověkost a zdraví, identita, kyberživot a také obsah odkazující na umění, literaturu, sport a životní styl.“

Na dotaz, proč se Meltingpot věnuje méně než dříve místu médií ve společnosti, Košťálek odpověděl: „Téma médií v programu stále je, ale z pohledu užívání AI a dezinformací, co s nimi můžeme dělat, jak se proti nim bránit.“

Mezi hosty bude i slavný korejský režisér oblíbeného TV seriálu Netflixu Hra o oliheň Hwang Tong-hjok.