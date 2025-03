Společnost dm představila expresní doručení s Woltem a další novinky

Společnost dm přivítala jaro mnoha novinkami. Vedle průběžného zavádění produktových inovací a optimalizace sortimentu se zaměřila na oblast OCR služeb, do níž na přelomu roku začlenila tři novinky, které přispějí k ještě lepšímu zákaznickému zážitku.

Zákazníci dm nyní mohou své věrnostní body uplatnit i při nakupování online, ve všech 259 prodejnách dm využít službu Scan&Go a v některých částech Prahy zvolit možnost expresního doručení.

Uplatnění věrnostních bodů online

Za každý nákup v dm je zákazník registrovaný do active beauty programu odměněn věrnostními body. Jejich počet se odvíjí od výše nákupu. K navýšení standardních bodů slouží eKupony. Registrovaným zákazníkům chodí automaticky do aplikace Moje dm. Jejich aktivací v kuponovém centru aplikace dojde při zakoupení produktů, na něž se vztahují, až k padesátinásobnému navýšení standardních bodů a jejich přičtení k bodovému kontu.

Od prosince minulého roku mohou zákaznice a zákazníci nasbírané body uplatnit nejen při nákupu v prodejnách dm, ale i při nákupu v aplikaci Moje dm a online shopu dm.cz. Částku, na kterou chtějí body uplatnit, si mohou zvolit v posledním kroku dokončení objednávky – minimální částka je přitom 50 Kč a odpovídá 200 bodům.

Nákup přímo do tašky se službou Scan&Go

Od 27. ledna 2025 lze nakupovat se Scan&Go v jakékoliv prodejně dm. Služba je jednou z funkcionalit mobilní aplikace Moje dm a nepostradatelnou alternativou pro ty, kteří potřebují ušetřit čas, chtějí z jakéhokoliv důvodu omezit sociální interakci nebo prostě jen rádi používají moderní technologie.

Přímo v aplikaci Moje dm je názorným způsobem popsána mechanika služby – v podobě návodu krok za krokem. Po příchodu do prodejny stačí v aplikaci Moje dm spustit Scan&Go, vybrané produkty jeden po druhém naskenovat, vložit do tašky a před odchodem z prodejny zaplatit u samoobslužné nebo klasické pokladny.

© dm

Za první nákup se Scan&Go zákazník získá odměnu v podobě eKuponu na 200 extra bodů, což odpovídá slevě 50 Kč na příští nákup. Do sedmi dnů od prvního nákupu prostřednictvím Scan&Go v hodnotě 200 Kč a více bude eKupon zákazníkovi nahrán do kuponového centra aplikace Moje dm.

Další časovou úsporu (nejen při nakupování se Scan&Go) a zároveň velmi pozitivní dopad na životní prostředí může věrným zákazníkům přinést již dobře známá možnost volby „nepotřebuji papírovou účtenku“, kterou rovněž nabízí aplikace Moje dm. Všechny eÚčtenky se ukládají a zákazník si je ve své aplikaci může kdykoliv zobrazit.

Expresní doručení v řádu hodin

Pro zákazníky, kteří preferují nákup z pohodlí domova, ale potřebují jej rychleji, než umožňuje klasické doručení online objednávek, spustila v únoru tohoto roku společnost dm možnost expresního doručení.

Služba funguje ve vybraných částech Prahy a jejím logistickým partnerem se stala doručovací společnost Wolt. Zákazník, který si objedná online na fakturační adresu nacházející se v definované oblasti a zvolí expresní doručení, se může rozhodnout, zda si přeje objednávku doručit v den objednání (platí pro objednávky odeslané a uhrazené do 19 hod.), nebo den následující.

Současně si zákazník vybírá časový interval, v němž si přeje zboží doručit. Nabídka časových intervalů podléhá času vytvoření objednávky:

• objednávka do 9:00 – doručení mezi 10:00 – 11:00

• objednávka do 15:00 – doručení mezi 16:00 – 17:00

• objednávka do 17:00 – doručení mezi 18:00 – 19:00

• objednávka do 19:00 – doručení mezi 20:00 – 21:00

Pokud se objednávku nepodaří doručit v den, který si zákazník zvolil (např. jej nebylo možné zastihnout), bude objednávka zrušena. Peníze budou automaticky vráceny zpět stejným způsobem, kterým byla platba provedena, a to po zpracování v systému.