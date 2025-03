Firmy chtějí audiovizuální obsah, co má šťávu. Bumerang Film jim ho nabízí

Prezentace B2B byznysu už nesmí být nudná. Zaujmout může videem, které se leckdy probojuje i do B2C kampaní.

Doba, kdy společnostem věnujícím se B2B byznysu stačila ve srovnání s B2C „nudná“ komunikace založená na detailním popisu produktů či služeb, ustupuje. „Firmy si uvědomují, že je třeba dbát na poutavou prezentaci, ať jde o proměnu zastaralých webů nebo osvěžování interní komunikace videoobsahem,“ říká Žaneta Stránská, CEO Bumerang Film.

Zlínská produkce, která funguje od roku 2017, se zaměřuje na reklamní tvorbu pro velké B2C kampaně, ale poptávka i po menších B2B projektech se jí už vyrovnává. Oba segmenty se navíc vzájemně přibližují i svým stylem.

Například půlroční spolupráce s Hyundai Motor Manufacturing Czech přinesla formát krátkého filmu, který netradičním způsobem vypráví příběh inovací a pokroku. A společnost ho používá i v prezentacích pro delegace z centrály nebo pro partnery.

© Bumerang Film

A funguje to i naopak. „Častokrát se nám stává, že natočíme B2B video a klient se rozhodne využít ho i pro B2C kampaň,“ říká Stránská.

Mezi největší B2B klienty Bumerang Filmu patří například Česká zbrojovka. Pro ni vznikly dvě zahraniční produkce, jedna v Polsku s agenturou WMC Grey, druhá ve Francii s Etnetera Motion s Jiřím Procházkou a Erikem Graufellem.

Občas si Bumerang Film repertoár obohatí i o dokument či seriál. Produkce sídlí v ateliéru 100dola, kde se kromě lokace nabízí postprodukční zázemí a hlavně stabilní tým lidí. Mimo jiné dlouhodobě spolupracuje se značkou Sportisimo.

Vytvářela pro ně velké kampaně i bez reklamní agentury. Vánoční spot 2021 zabodoval v Effie, jarní 2023 si zase odnesl ocenění v YouTube Works. Mezi další významné klienty z minulosti patří Ketodiet, jejíž spoty s režií Pavla Soukupa zaujaly oživenou košilí či knoflíkem.

Bumerang Film, v jejímž čele stojí Žaneta Stránská, od loňského roku spolupracuje také například se značkou Eta, pro niž vytvořila sponzorské vzkazy pro robot Gratus, a spolupráce úspěšně pokračuje i v roce 2025. Rozjela také kooperaci s brandy Goldea, Den Braven a nyní pracuje na vyhraném tendru a TV kampani pro Becherovku.

© Bumerang Film

Co bude dál? „Děláme to, co nás baví, a pořád hledáme nové výzvy. Rosteme, učíme se a chceme tvořit obsah, který dává smysl. Pokud máte projekt, který potřebuje kvalitní vizuální zpracování, ozvěte se – rádi se do toho pustíme s vámi,“ uzavírá Žaneta Stránská.