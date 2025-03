Dvořákova Praha 2025 představila novou vizuální identitu i program

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha zveřejnil program svého 18. ročníku a představil novou vizuální identitu i modernizované webové stránky.

Festival zahájí Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr pod vedením Alaina Altinoglua, sólistou večera bude Gautier Capuçon s Dvořákovým Violoncellovým koncertem.

V dalších týdnech vystoupí Sächsische Staatskapelle Dresden s Danielem Gattim, Gustav Mahler Jugendorchester s Manfredem Honeckem či Chamber Orchestra of Europe s Andrásem Schiffem. Kurátorkou řady Dvořák Collection se stala sopranistka Kateřina Kněžíková, festival letos obohatí i nová programová řada Bez kravaty.

Předprodej vstupenek začíná 13. března 2025 ve 12 hodin na webu dvorakovapraha.cz.

„Dvořákova Praha dosáhla pomyslné dospělosti. Do 18. ročníku vstupuje ve skvělé kondici a s odpovídajícím sebevědomím mladého člověka, který jasně ví, co chce sdělit, aniž by popíral svůj věk. Přináší vize a je připraven sdílet je s posluchači všech generací nejen samotným obsahem, ale i vlastní formou,“ uvedl ředitel pořádající Akademie klasické hudby Robert Kolář.

Nová vizuální identita spojuje tradiční hodnoty s moderním přístupem. Redesign loga stylizovaným písmenem „D“ odkazuje na Antonína Dvořáka, zatímco geometrické prvky inspirované experimentálním notovým zápisem dodávají festivalu svěží podobu. S vizuální proměnou přichází také nové webové stránky, které přinášejí přehlednější strukturu a vylepšený uživatelský zážitek.

© Dvořákova Praha

Hvězdná jména i nové projekty

Festival přivítá špičkové umělce – Orchestre National de France s dirigentem Cristianem Măcelaru a klavíristou Rudolfem Buchbinderem, Sächsische Staatskapelle Dresden s Kirillem Gersteinem, nebo Chamber Orchestra of Europe se Sirem Andrásem Schiffem.

Česká filharmonie odehraje dva koncerty – 16. září pod taktovkou Leonidase Kavakose, 19. září pak s Robinem Ticcatim a houslistkou Vilde Frang.

Dvořák Collection se letos zaměří na Dvořákovu písňovou tvorbu, přičemž Kateřina Kněžíková připravila čtyři koncerty s výjimečnými hosty. Program doplní Pocta Schumannovi, která zahrne nejen jeho klavírní a houslový koncert, ale i koncert jeho ženy Clary Schumann.

Bez kravaty: klasika s humorem

Nová řada Bez kravaty propojí špičkovou hudbu s humorem a žánrovými přesahy. Festival na objednávku připravil projekt Sound New World slavného dua Igudesman & Joo, dále vystoupí Philharmonix, duo Cello Duello, hornistka Sarah Willis či violoncellista Jiří Bárta.

Pro budoucnost a benefiční koncerty

Mladou generaci podpoří Gustav Mahler Jugendorchester, kde zazní Korngoldův houslový koncert v podání Renauda Capuçona a Mahlerova Pátá symfonie. Finále soutěže Concertino Praga se letos uskuteční ve dvou kategoriích: Dechové nástroje a Klávesové a strunné nástroje.

© Dvořákova Praha