Asko – Nábytek prochází kompletním rebrandingem a představuje novou tvář

Asko – Nábytek se od letošního března představuje v novém světle. Společnost zásadně mění svou vizuální identitu a přichází s kampaní „Žijeme to s vámi“. V monitoringu reklamy Ad Intel výzkumné agentury Nielsen se firma umístila na třetím místě mezi Top 5 značkami v segmentu nábytku.

Společnost Asko – Nábytek se rozhodla pro zásadní rebranding, který reflektuje měnící se potřeby zákazníků i dynamiku trhu. Nová reklamní kampaň „Žijeme to s vámi“ staví na emocích a blízkosti k lidem v různých fázích jejich života.

„Nejde o jednorázovou změnu, ale o výsledek několikaleté strategie. Na nové komunikaci pracujeme už šest let, protože vnímáme, že zákazníci dnes očekávají nejen kvalitní nábytek, ale i inspiraci, podporu a přidanou hodnotu. Chceme, aby Asko – Nábytek bylo jejich první volbou při zařizování domova,“ říká Andrea Štěpánová, marketingová ředitelka společnosti.

Od akčních kampaní k emotivnímu brandingu

V minulých letech pracovala společnost Asko – Nábytek s konceptem animované červené jedničky – Jedníka, který hrál v komunikaci hlavní roli.

„Tento koncept dokonale plnil svou roli v minulém období, kdy jsme se věnovali výhradně takzvané akční komunikaci zaměřené na speciální nabídky a slevové akce. Nová komunikace stále vychází z naší vize a mise, chceme být první volbou zákazníků při nákupu nábytku, našli jsme však nový, emotivnější a uvěřitelnější způsob, jak tuhle zprávu šířit. Chceme, aby Asko – Nábytek byl vnímán jako značka, která je součástí života zákazníků, ať už zařizují první byt, rodinný dům, nebo hledají inspiraci pro nový životní styl,“ vysvětluje Andrea Štěpánová. „Nákup nábytku není jen transakce – je to součást velkých i malých životních momentů. A my chceme být u toho,“ dodává.

Televize, online i prodejny – nový vizuál na všech kanálech

Asko – Nábytek vsadil na silný kreativní tým. Vizuální identita a nový komunikační koncept vznikly ve spolupráci s agenturou WMC Grey, která se postarala o kreativní návrh kampaně. Televizní spot režíroval Pavel Soukup, známý například díky úspěšné minisérii Metoda Markovič: Hojer, a produkčně se na projektu podílela společnost Boogie Films.

Firma spouští novou komunikaci postupně. První vlna se zaměří na televizní spoty a online kanály, kde značka oslovuje zejména mladší zákazníky. Druhá vlna přinese změny v prodejnách a dalších marketingových kanálech, což podtrhne komplexní proměnu značky.

„Jde o rozsáhlý proces, který probíhá v několika krocích. Nejprve posilujeme brand v médiích, poté se zaměříme na retailovou komunikaci. Změna vizuální identity zasáhne celý komunikační mix,“ vysvětluje Štěpánová.

Důraz na inspiraci a služby

Jedním z hlavních cílů nové strategie je vytvoření emocionální vazby mezi zákazníky a značkou Asko – Nábytek. Cílem je, aby si zákazníci spojovali Asko – Nábytek nejen s širokou nabídkou, ale i s inspirací a skvělými službami.

„Máme například blog Inspirace, který byl vždy třešničkou na dortu, ale teď ho ještě více propojujeme s novou komunikací. Chystáme nové koncepty a vizuální řešení, aby zákazníci měli neustále přístup k nápadům, jak si vylepšit domov,“ popisuje Andrea Štěpánová.

Společnost také posiluje důraz na zákaznický servis a výhody, které nabízí. „Už dnes máme nadstandardní služby, ale stále se o nich málo ví. Chceme zákazníkům ukázat, že u nás nenakupují jen produkt, ale celkový zážitek – od inspirace, přes výběr, až po servis po nákupu,“ říká Štěpánová.

Žijeme to s vámi

Klíčovým sdělením kampaně je slogan „Žijeme to s vámi“, který shrnuje filozofii značky. „Tahle věta dokonale vystihuje, co Asko – Nábytek znamená. Jsme tu v jakékoliv životní etapě, od studentského pronájmu přes první samostatné bydlení, budování domova pro rozrůstající se rodinu, život s puberťáky i dětmi opouštějícími hnízdo, aby se vracely zase se svými dětmi zpátky domů na návštěvu k prarodičům. Jsme tu pro singles, páry, samotáře i společenské typy, minimalisty i milovníky opulentního stylu bydlení. Žijeme vaše radosti, změny i výzvy. A přesně to chceme naším rebrandingem říct,“ dodává Štěpánová.

Top 5 značek v segmentu nábytek

Výzkumná agentura Nielsen opět připravila pravidelný přehled ze svého monitoringu reklamy Ad Monitoring. Tentokrát se zaměřila na Top 5 značek v segmentu nábytku v období leden-prosinec 2024.

Značky v Top 5 zůstávají v porovnání s rokem 2021 v období leden-prosinec nezměněné, promíchalo se však pořadí na prvních třech místech. Zajímavostí je, že značky XXXLutz a Möbelix na prvním a druhém místě spadají pod jednoho zadavatele. Celkový objem investic do reklamy v tomto segmentu narostl oproti výše zmíněnému roku o více než polovinu.