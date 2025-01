V Praze otevírá první lifestyle food bar dean&david

V Praze, na adrese Národní 63/26, v přízemí obchodního domu Máj, dnes otevírá první pobočka německého healthy conceptu dean&david.

„Značka dean&david přináší do České republiky svou vizi moderní gastronomie: kvalitní, poctivé a jednoduché jídlo, které je nejen rychlé, ale také chutné. Je to místo, kde se každý může cítit dobře – setkat se s přáteli, dát si skvělou kávu nebo třeba jen rychlý snack do ruky,“ píše se v tiskové zprávě.

Prostor, kde se setkává komunita

Pražský dean&david není jen o jídle, je o lidech, komunitě a pohodové atmosféře. „Věříme, že jídlo spojuje. Proto jsme vytvořili místo, kde se může každý cítit vítán,“ říká Jan Hejda, CEO dean&david Czech Republic.

Majitel české franšízy dean&david Andrej Zajcev

© dean&david

Menu s mezinárodním kontextem

Bowls s quinoou, teplé, ručně připravené wrapy s bohatou náplní, flatbready a sendviče – to jsou hlavní taháky nabídky dean&david.

Na své si přijdou i milovníci kari pokrmů, které čerpají inspiraci z thajské a indické kuchyně, nebo fanoušci sezonních polévek. V dean&david nezapomínají ani na ty, kdo si chtějí pochutnat na něčem sladkém či osvěžujícím.

© dean&david

Přírodní smoothies a za studena lisované džusy doplňuje káva od lokální značky Nordbeans.

Autenticita a udržitelnost v každém detailu

„Každé jídlo v dean&david je připravováno pouze z pečlivě vybraných přírodních surovin, bez použití jakýchkoliv umělých přísad či dochucovadel. Klíčovou roli zde hraje také udržitelnost – od opakovaně použitelných obalů až po biologicky rozložitelné misky či recyklované tašky,“ dodává tisková zpráva.