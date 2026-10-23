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Meta mění pravidla. Vydavatelé se obávají, že jejich obsah skončí v AI bez souhlasu

Sdružení pro internetový rozvoj

Nové obchodní podmínky Mety mají od 30. října umožnit širší automatizované získávání obsahu z webů vydavatelů. Podle českých vydavatelských asociací se změna netýká jen sociálních sítí, ale také článků, fotografií, videí nebo archivů umístěných mimo platformy Mety. Sporná je především otázka, co může Meta s takto získaným obsahem dělat a zda za jeho komerční využití náleží vydavatelům odměna.

Česká vydavatelská scéna se ozývá proti novým obchodním podmínkám společnosti Meta. Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), Česká unie vydavatelů (ČUV), Správce licenčních práv vydavatelů (SLPV) a Asociace online vydavatelů (AOV) vyjadřují vážné znepokojení nad změnami, které mají začít platit 30. října 2026. Podle nich dávají Metě široká oprávnění k automatizovanému vytěžování obsahu z externích webových stránek, aniž by byla stanovena povinnost za jeho využití platit licenční odměnu.

Meta nechce jen obsah ze sociálních sítí

Pro marketéry je na celé věci zajímavé především to, že se spor netýká jen obsahu publikovaného přímo na Facebooku nebo Instagramu. Připravovaná pravidla se podle asociací vztahují také na vlastní weby vydavatelů a umožňují automatizované procházení, indexování, rozmnožování a opakované získávání obsahu z konkrétních domén a URL.

Řeč je přitom o článcích, archivech, fotografiích i videích. Takto získaný obsah může být následně šířen prostřednictvím technologií umělé inteligence. Jinými slovy: obsah, který vznikl na webu vydavatele a nikdy nebyl publikován na platformách Mety, se může podle nových podmínek dostat do jejího dosahu. A právě tady se otevírá otázka, která bude pro marketing v následujících letech čím dál důležitější: kdo kontroluje obsah ve chvíli, kdy opustí místo, kde vznikl.

Meta po kritice z podmínek odstranila výslovný odkaz na trénování umělé inteligence. Nově popisuje využití získaného obsahu především v souvislosti se svými reklamními a obchodními produkty. Podle vydavatelských asociací tím ale problém nezmizel. Obsah lze totiž využívat pro technologie AI i jinak než samotným trénováním modelů – například prostřednictvím indexování, automatického vyhledávání nebo vytváření souhrnů. Ani takové využití podle nich nové podmínky jednoznačně nevylučují.

Kdo bude mít z obsahu ekonomickou hodnotu?

Vydavatelské asociace požadují, aby Meta omezila svá oprávnění na obsah, který jí vydavatel vědomě poskytl pro konkrétní využití na jejích platformách. Jakékoli další získávání a komerční zpracování obsahu by podle nich mělo být založeno na samostatném dobrovolném souhlasu, jasně definovaném účelu a případně odpovídající odměně.

Zároveň požadují respektování technických omezení přístupu, transparentní záznamy o využití obsahu a možnost nezávislé kontroly. Ve hře je přitom i evropská regulace. Asociace upozorňují zejména na možné rozpory s pravidly hospodářské soutěže a s nařízením o digitálních trzích (DMA). Problematická má být podle nich především situace, kdy je přístup ke klíčové distribuční platformě podmíněn přijetím podmínek, které se vztahují i na obsah vznikající zcela mimo danou platformu.

Firmy a vydavatelé investují do článků, výzkumů, fotografií, videí nebo expertního obsahu peníze i čas. Pokud se stejný obsah následně využívá v dalších komerčních produktech bez jasně definovaných pravidel, mění se i ekonomika jeho tvorby.

České asociace proto vyzývají Evropskou komisi k bezodkladnému prověření souladu nových podmínek s evropskými pravidly a zvažují také další právní kroky. Argumentují mimo jiné tím, že pokud dojde k plošnému získání a následnému zpracování obsahu, bude velmi obtížné vrátit situaci do původního stavu. Připravují proto právní posouzení postupu vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším relevantním orgánům.

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