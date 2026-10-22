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Co hledají lidé předtím, než najdou váš IG? Google do Search Console přidává TikTok, Instagram i YouTube

GSC socky a YT

Google rozšiřuje Search Console o data ze sociálních a video platforem. Marketéři tak nově mohou sledovat, jak si jejich obsah z TikToku, Instagramu, YouTube a X vede ve vyhledávání Google, v Discoveru nebo Google News. Platform properties jsou od konce července globálně dostupné a přinášejí nový pohled na to, co se se sociálním obsahem děje ještě předtím, než uživatel dorazí na samotnou platformu.

Dosud bylo poměrně snadné uvažovat o SEO a socialu jako o dvou oddělených disciplínách. Web patřil do Google Search Console, zatímco výkon příspěvků a videí se vyhodnocoval především přímo v analytice jednotlivých sociálních sítí. Video z TikToku, Instagramový Reel nebo YouTube video mohou najít jednoduše tak, že něco zadají do Googlu. Právě na tento posun Google reaguje. Nové platform properties umožňují přidat a ověřit jednotlivé účty na TikToku, Instagramu, X a YouTube a následně sledovat, jak jejich obsah funguje v prostředí Googlu.

Co lidé skutečně hledají

Jednou z nejzajímavějších funkcí jsou vyhledávací dotazy, které uživatele přivedly k sociálnímu nebo videoobsahu. Search Console je dokáže seskupovat do tematických skupin a ukázat, které dotazy rostou, které naopak ztrácejí na významu a které přivádějí nejvíce návštěvnosti.

Ještě zajímavější může být situace, kdy se obsah začne dostávat do vyhledávání zcela jiným způsobem, než marketér původně předpokládal. Pokud například video začne získávat návštěvnost na dotaz, který tým při jeho tvorbě vůbec neřešil, vzniká nový signál pro obsahovou strategii. Místo dalšího hádání toho, co publikum chce, lze pracovat s tím, co už publikum reálně hledá.

24 hodin může rozhodnout o dalším obsahu

Google zároveň přidal možnost sledovat výkon v posledních 24 hodinách. To může být důležité především u obsahu reagujícího na aktuální události, trendy nebo rychle se měnící témata. Pokud Search Console ukáže náhlý nárůst návštěvnosti z Googlu na konkrétní TikTok, video nebo příspěvek, může to být signál k rychlé reakci. Google jako příklad uvádí cross-promotion na jiné platformě. Obsah, který právě získává pozornost ve vyhledávání, tak může marketér okamžitě využít i jinde.

To mění i pohled na životní cyklus sociálního obsahu. Příspěvek nemusí být mrtvý jen proto, že už několik týdnů není mezi nejnovějšími posty. Pokud se k němu lidé začnou znovu vracet prostřednictvím vyhledávání, může dávat smysl ho znovu připomenout, připnout, rozpracovat nebo vytvořit pokračování.

Shorts vs. Instream. Reels vs. klasické příspěvky

Další novinkou je možnost porovnávat různé formáty obsahu. U YouTube lze například srovnat Shorts s klasickými videi, u Instagramu Reels s běžnými příspěvky. To může být užitečné především ve chvíli, kdy značka vyrábí jeden obsah v několika podobách. Dosud se často hodnotilo, co funguje na konkrétní platformě. Nová data umožňují položit další otázku: co z toho funguje také ve vyhledávání?

Obsah vytvořený původně pro TikTok nebo Instagram může generovat hodnotu i v Google Search. A data ze Search mohou následně ovlivnit to, co značka vytvoří pro sociální sítě. Google dokonce doporučuje využívat data pro úpravu titulků a popisků. U změn lze pomocí anotací v Search Console sledovat, zda se po úpravě například titulku YouTube videa nebo popisku TikToku změnil způsob, jakým lidé obsah prostřednictvím Googlu nacházejí.

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