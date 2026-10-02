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Adform navazuje na další platformy a zpřístupňuje se AI skrz MCP

Adform MCP

Společnost Adform, integrovaná reklamní platforma vytvořená pro éru agentní AI, představila své řešení agentní reklamy v praxi na veletrhu DMEXCO. Značky a agentury si mohly vyzkoušet, jak se umělá inteligence dokáže připojit přímo k více než 800 funkcím Adform FLOW prostřednictvím serveru Adform Model Context Protocol (MCP).

Na festivalu Cannes Lions předvedl Adform platformu agentní reklamy živě na pódiu po boku společností Dell Technologies a Publicis Groupe. Na veletrhu DMEXCO udělal Adform další krok a ve svém stánku připravil vyhrazené předváděcí místo, kde si návštěvníci mohli přímo vyzkoušet interakci s Adform FLOW prostřednictvím nástrojů AI podle vlastního výběru.

Jochen Schlosser, Chief Technology Officer ve společnosti Adform, říká: „Práce v komplexním systému a vytváření prototypů, například pro optimalizaci kreativ a médií, bývalo trochu jako pilotovat letadlo, vrtulník a současně řídit auto. Na každé z nich jste potřebovali samostatnou licenci. Dnes to zvládnete najednou, stačí se jednoduše zeptat AI.“

Prostřednictvím MCP serveru od Adformu mohou uživatelé připojit nástroje AI, jako jsou ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot nebo vlastní AI řešení přímo k platformě Adform FLOW, včetně jejího integrovaného DSP, Ad Serveru, DMP a nástroje ID Fusion. Toto řešení zpřístupňuje více než 800 funkcí napříč celým životním cyklem kampaně od plánování a prognózování přes aktivaci, průběžnou optimalizaci a řešení problémů až po multikanálový reporting a přehledy.

Partneři z řad značek a agentur, kteří získali k této infrastruktuře přednostní přístup už během ukázky v Cannes, vyzdvihli její okamžitý a hmatatelný přínos. „Taxonomie je velmi náchylná k chybám. Dochází k velkému množství kopírování a vkládání, což vede k nízké kvalitě dat,“ uvedla Monique Teil, Global Senior Adtech Consultant ve společnosti Dell Technologies. „Dalšími významnými oblastmi využití jsou měření a získávání přehledů, stejně jako správa obsahu na okraji sítě (edge) či automatizace kreativ napříč sociálními a OA platformami. Díky podpoře agentů však budou pracovní postupy mnohem plynulejší.“

„Jako obchodník, který má více než deset let zkušeností s reklamními platformami, oceňuji na AI to, že mě zbavuje úkolů, které už umím a nechci je neustále řešit manuálně,“ komentoval Martin Palounek, Adtech Consultant v Publicis Groupe Czech Republic. „Teď to mohu svěřit agentovi namísto proklikávání uživatelskými rozhraními a soustředit se na kreativní strategii, obchodní výsledky. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že komunikuji přímo s backendem Adformu, a nezadávám příkazy samotnému jazykovému modelu (LLM), díky čemuž získávám opakovatelné výsledky.“

Schlosser dodává: „Adform se propojuje s AI nástroji, které zadavatelé používají bez ohledu na to, v jakém prostředí fungují. Prioritou se právem stává, aby talentovaní lidé věnovali méně času rutinní manuální práci a více času tvorbě skutečné hodnoty, místo aby se zabývali slaďováním dat a pravidly pojmenování. V Cannes jsme ukázali, že nejde jen o koncept ani příslib do budoucna. Na DMEXCO na to navazujeme.“

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