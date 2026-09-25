ZoomSphere otevírá MCP. AI agent zvládne publikovat příspěvky i reporting

ZoomSphere otevřel své MCP všem uživatelům. V praxi to znamená, že si kdokoli za pět minut a bez příplatku propojí Claude, ChatGPT nebo jiného AI agenta přímo s obsahovým kalendářem, kde jeho tým plánuje a schvaluje příspěvky. Agent tam od té chvíle umí navrhovat, upravovat a plánovat posty, pracovat s nápady a nově i číst statistiky a skládat z nich reporty.
Český ZoomSphere teď tento posun přenáší přímo do správy sociálních sítí. Svůj MCP server po pěti měsících v režimu early access zpřístupňuje všem zákazníkům bez ohledu na tarif a bez příplatku. AI agenti jako Claude nebo ChatGPT tak mohou pracovat přímo s obsahovým kalendářem, návrhy příspěvků, nápady i statistikami.
Pro marketéry je podstatné hlavně to, kam se AI v tomto modelu posouvá. Nejde už jen o situaci „AI mi napíše text a já ho pak někam překopíruju“. Přes Model Context Protocol (MCP) může agent dostat přístup ke konkrétním funkcím nástroje a pracovat s nimi přímo. V případě ZoomSphere může například vytvořit příspěvek, upravit ho, změnit jeho stav, schválit, publikovat nebo smazat. Stejně může pracovat se zásobníkem nápadů a nově také číst statistiky a připravovat z nich reporty.
MCP jako spojka mezi AI a marketingovým stackem
Model Context Protocol představila v roce 2024 společnost Anthropic. Jeho princip je poměrně jednoduchý: aplikace prostřednictvím standardizovaného rozhraní zpřístupní své funkce a AI agent je může využívat. Pro marketéra to znamená především méně ručního přenášení práce mezi jednotlivými nástroji.
ZoomSphere uvádí, že jeho MCP může fungovat vedle dalších MCP serverů. V jedné konverzaci tak může agent například pracovat s vizuálem ve firemních šablonách, naplánovat příspěvek v ZoomSphere a následně pracovat s výsledky kampaně. V tiskové zprávě jsou jako příklady dalších napojení uvedeny Meta Ads, Canva, Slack, Intercom, Dropbox nebo Google Drive.
Příklad ze samotného ZoomSphere ukazuje princip poměrně názorně. Marketér může v Claude nebo ChatGPT zadat jedinou větu s požadavkem na vytvoření LinkedIn karuselu a uložit výsledek do kalendáře jako soukromý návrh. V testovaném případě vzniklo osm slidů ve firemním brandu, text příspěvku a návrh v kalendáři.
Ještě zajímavější je práce s nápady. Tým může mít v kalendáři jedinou větu a pravidla pro tón značky, formáty nebo hashtagy může mít nastavena předem v naplánované úloze. Agent potom pravidelně načítá zdroje, například Slack nebo Intercom, připravuje obsah a ukládá jej jako soukromý návrh ke schválení.
Nejdůležitější část: AI navrhuje, člověk schvaluje
ZoomSphere přitom záměrně nestaví nový workflow jako automatické publikování bez kontroly. Základní pravidlo zůstává opačné: AI vytváří návrhy, člověk schvaluje. Agent pracuje pod účtem konkrétního uživatele a má tedy přístup pouze k tomu, co vidí daný člověk. Přihlášení probíhá přes OAuth a u jednotlivých funkcí lze nastavit, zda je agent může používat automaticky, zda se má pokaždé zeptat, nebo zda je použití zakázané. Doporučeným nastavením je podle ZoomSphere neomezené čtení a zápis vždy se schválením.
Agent může například z RSS feedu průběžně vybírat nové články a připravovat návrhy pro Facebook, Instagram, X a Threads podle rozdílných pravidel jednotlivých sítí. V testu vznikalo sedm návrhů v jednom běhu, každý s vlastním popiskem, přičemž vizuály byly vykresleny z existující šablony a fotografie článku, nikoli generovány AI. Pro agentury může být zajímavý také automatizovaný schvalovací podklad pro klienta. Agent přečte obsah z kalendáře a připraví z něj například brandovanou prezentaci nebo webovou stránku. Klient tak nemusí získávat další přístup do nástroje a samotné schválení může dál proběhnout v ZoomSphere.
AI může nově číst i výsledky
Další významný posun představuje práce s analytikou. ZoomSphere do MCP nově přidává přístup ke statistikám jednotlivých postů i kanálů a k souhrnům napříč sociálními sítěmi. Agent z nich může připravit například report ve formátu PPT nebo PDF, případně pracovat s živými dashboardy.
ZoomSphere uvádí, že propojení je od 24. září dostupné všem uživatelům bez příplatku a jeho základní připojení trvá přibližně pět minut. V přípravě jsou také widgety přímo v AI chatu, například pro nahrávání fotografií, náhled příspěvku, výběr volného termínu nebo schválení bez opuštění konverzace.