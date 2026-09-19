Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

První stůl zbořil hranice. Prima proměnila premiéru třetí řady Zrádců v divadelní zážitek

Premiéra Zrádci 2026

Televizní pořad dnes nezačíná ani nekončí odvysíláním epizody. Největší formáty se snaží vytvořit celý svět, do kterého mohou diváci vstoupit. Prima při premiéře třetí řady Zrádců ukázala, jak může vypadat propojení televizní show, eventu a fanouškovské zkušenosti. Kongresové centrum Praha se na jeden večer proměnilo v hrad plný tajemství, masek a rituálů. Prima přizvala také influencery, aby ovládla sociální sítě na další měsíce. Budou Zrádci 4 celebritní díl?

Ve středu 16. září se v Kongresovém centru Praha uskutečnil takzvaný První stůl – slavnostní premiéra nové řady reality show Zrádci. Nešlo ale pouze o předpremiérové promítání prvního dílu. Prima připravila několikahodinovou show pro téměř 2 700 návštěvníků, ve které spojila televizní premiéru s živým vystoupením, scénografií a prvky divadelní produkce. Prostor běžně spojený s konferencemi a firemními akcemi se během večera změnil v prostředí odpovídající atmosféře pořadu. Černé kulisy, zelené světlo, postavy v kápích, masky a výrazná práce s hudbou vytvořily dojem, že diváci nevstupují pouze na premiéru, ale přímo do světa Zrádců.
A právě v tom spočívá největší síla letošního uvedení.

Prima neprodává pouze televizní formát, ale buduje kolem něj vlastní značkový svět. Divák už není jen někdo, kdo si v neděli večer pustí epizodu. Stává se součástí příběhu. „Dnes už nestačí mít dobrý obsah. Silné značky vytvářejí kolem obsahu zážitky, které pokračují mimo samotný produkt,“ ukazuje premiéra Zrádců. Podobný princip využívají i největší světové zábavní projekty – seriály a reality show se snaží vytvářet komunity, živé eventy a momenty, které lidé sdílejí dál.

SPOILER ALERT

Silným vizuálním prvkem prvního dílu byly uzavřené buňky, ve kterých se soutěžící objevili na začátku hry. Izolované prostory a pocit vstupu do kontrolovaného experimentu připomínají vizuální jazyk známý například ze seriálů Squid Game nebo filmové série Hunger Games. Účastníci začali rozebírat místnost, až musela zasáhnout produkce a říct jim, že se nejedná o únikovku. Určitou otázkou zůstává míra dramatičnosti, kterou první díl využívá. Rozhodně se jedná o nejsilnější začátek Zrádců v ČR i ve světě. Zrádci staví především na psychologické hře, manipulaci a mezilidských vztazích. Využití kladiva a k tomu fyzický boj „o přežití“ polarizovala společnost a sklízí kritiku. 

Zrádci v prvním díle opět ukázali výborné zpracování product placementu. Toyota pokračuje ve spolupráci se Zrádci i ve třetí řadě a model Land Cruiser není pouze reklamním prvkem v pozadí. Automobily jsou zapojené přímo do děje, objevují se při přesunech i jednotlivých misích a přirozeně zapadají do dobrodružného charakteru formátu. Právě takový přístup představuje rozdíl mezi klasickým umístěním produktu a branded entertainment. Značka není pouze vidět. Stává se součástí světa, který divák sleduje.

Premiéru navíc doplnila venkovní komunikace v ulicích Prahy. Žižkovská televizní věž se po setmění rozsvítila zelenou barvou, která se stala symbolem nové řady. Výrazná dominanta města tak fungovala jako další upozornění, že hra o zradu, lež a milion právě začíná.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-28
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu
U017794
Média a trh
Konec newsroomů

MAM Exkluzivně v časopise

Thibaut Bruttin Forum Media
Komunita a lidé
Vývoj českých medií nás vážně znepokojuje
tomasek-pavel3
Komunita a lidé
Musíme ukázat, že bez médií se nelze obejít
Tereza Svěráková (2021) One of A Kind 02
Komunita a lidé
Pohodlí velké agentury jsme vyměnili za svobodu dělat věci po svém
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
Coca-Cola -Barborba Balgova-mix3.jpg
Kreativita a kampaně
Coca-Cola mění design a přichází s 200ml balením
Reklama vstupuje do ChatGPT. První česká agentura ji už testuje s klienty
Mediální nákup
Reklama vstupuje do ChatGPT. Agentury ji už testují s klienty
Zlatý Středník 2026
Akce a soutěže
Zlatý středník ovládla agentura Hero & Outlaw. Talentem je Alice Mikulášová
Lidé
Zemřela reklamní manažerka a podnikatelka Kamila Mortimer
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ