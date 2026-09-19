První stůl zbořil hranice. Prima proměnila premiéru třetí řady Zrádců v divadelní zážitek

Televizní pořad dnes nezačíná ani nekončí odvysíláním epizody. Největší formáty se snaží vytvořit celý svět, do kterého mohou diváci vstoupit. Prima při premiéře třetí řady Zrádců ukázala, jak může vypadat propojení televizní show, eventu a fanouškovské zkušenosti. Kongresové centrum Praha se na jeden večer proměnilo v hrad plný tajemství, masek a rituálů. Prima přizvala také influencery, aby ovládla sociální sítě na další měsíce. Budou Zrádci 4 celebritní díl?
Ve středu 16. září se v Kongresovém centru Praha uskutečnil takzvaný První stůl – slavnostní premiéra nové řady reality show Zrádci. Nešlo ale pouze o předpremiérové promítání prvního dílu. Prima připravila několikahodinovou show pro téměř 2 700 návštěvníků, ve které spojila televizní premiéru s živým vystoupením, scénografií a prvky divadelní produkce. Prostor běžně spojený s konferencemi a firemními akcemi se během večera změnil v prostředí odpovídající atmosféře pořadu. Černé kulisy, zelené světlo, postavy v kápích, masky a výrazná práce s hudbou vytvořily dojem, že diváci nevstupují pouze na premiéru, ale přímo do světa Zrádců.
A právě v tom spočívá největší síla letošního uvedení.
Prima neprodává pouze televizní formát, ale buduje kolem něj vlastní značkový svět. Divák už není jen někdo, kdo si v neděli večer pustí epizodu. Stává se součástí příběhu. „Dnes už nestačí mít dobrý obsah. Silné značky vytvářejí kolem obsahu zážitky, které pokračují mimo samotný produkt,“ ukazuje premiéra Zrádců. Podobný princip využívají i největší světové zábavní projekty – seriály a reality show se snaží vytvářet komunity, živé eventy a momenty, které lidé sdílejí dál.
SPOILER ALERT
Silným vizuálním prvkem prvního dílu byly uzavřené buňky, ve kterých se soutěžící objevili na začátku hry. Izolované prostory a pocit vstupu do kontrolovaného experimentu připomínají vizuální jazyk známý například ze seriálů Squid Game nebo filmové série Hunger Games. Účastníci začali rozebírat místnost, až musela zasáhnout produkce a říct jim, že se nejedná o únikovku. Určitou otázkou zůstává míra dramatičnosti, kterou první díl využívá. Rozhodně se jedná o nejsilnější začátek Zrádců v ČR i ve světě. Zrádci staví především na psychologické hře, manipulaci a mezilidských vztazích. Využití kladiva a k tomu fyzický boj „o přežití“ polarizovala společnost a sklízí kritiku.
Zrádci v prvním díle opět ukázali výborné zpracování product placementu. Toyota pokračuje ve spolupráci se Zrádci i ve třetí řadě a model Land Cruiser není pouze reklamním prvkem v pozadí. Automobily jsou zapojené přímo do děje, objevují se při přesunech i jednotlivých misích a přirozeně zapadají do dobrodružného charakteru formátu. Právě takový přístup představuje rozdíl mezi klasickým umístěním produktu a branded entertainment. Značka není pouze vidět. Stává se součástí světa, který divák sleduje.
Premiéru navíc doplnila venkovní komunikace v ulicích Prahy. Žižkovská televizní věž se po setmění rozsvítila zelenou barvou, která se stala symbolem nové řady. Výrazná dominanta města tak fungovala jako další upozornění, že hra o zradu, lež a milion právě začíná.