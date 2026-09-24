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Google nově ukazuje, jak zákazníci hledají produkty a služby pomocí obrázků

Google Search Console 2026

Google rozšiřuje reportování v Search Console o nový filtr pro multimodální vyhledávání. E-shopy nebo weby nabízející službu tak mohou zjistit, které produktové a kategoriální stránky získávají návštěvnost z Google Lens, Circle to Search nebo vyhledávání založeného na nahraných obrázcích.

Do reportů výkonu v Google Search Console Google přidává nový filtr pro multimodální vyhledávání. Ten zahrnuje vyhledávání prostřednictvím Google Lens, funkce Circle to Search na Androidu, obrázků nahraných do Google Search nebo funkce „Search this image“ v prohlížeči Chrome. Nové reportování je již přístupné v českých účtech.

Fotka jako začátek nákupní cesty

Pro e-shopy může být změna zajímavá především tím, že jim umožní lépe sledovat cestu zákazníka, která dosud zůstávala v datech hůře viditelná. „Zákazník může na ulici uvidět něčí bundu, v hotelu lampu nebo na sociálních sítích odstín rtěnky a pomocí obrázku hledat něco podobného. Prodejci dosud měli jen omezený přehled o tom, kolik návštěvnosti takové vyhledávání na jejich web přivádí,“ říká Thomas Phillips, zakladatel DTC SEO Agency.

Nový filtr v Search Console jim může ukázat, které produktové a kategoriální stránky získávají z vizuálního vyhledávání kliknutí. Samotná kvalitní fotografie ale podle Phillipse nestačí. Pokud například populární produkt získává z vizuálního vyhledávání málo návštěvnosti, je podle něj vhodné zkontrolovat, zda obrázky produkt skutečně dobře zobrazují a zda jsou informace na stránce dostatečně přesné.

Pozornost by měli provozovatelé e-shopů věnovat především hlavní fotografii, ale také dalším snímkům, které mohou pomoci rozpoznat barvu, tvar, strukturu nebo střih produktu.Stejně důležitá je shoda informací na produktové stránce a v produktovém feedu. Název, barva, materiál, velikost, dostupnost a další relevantní atributy by měly být uvedeny přesně a konzistentně. „Neuploadujte stejný vágní obrázek a popis pro celou produktovou řadu a neočekávejte, že každá varianta bude snadno dohledatelná,“ upozorňuje Phillips.

Tři kroky pro e-shopy

Phillips doporučuje začít třemi základními kontrolami. První je zjistit, které stránky už z vizuálního vyhledávání návštěvnost získávají. V Search Console je možné v reportu Výkon použít nový filtr multimodálního vyhledávání a podívat se na konkrétní produktové a kategoriální stránky. Druhým krokem je kontrola obrázků. Hlavní fotografie by měla produkt zobrazovat jednoznačně a další snímky by měly pomáhat s jeho identifikací a rozpoznáním detailů. Třetím je kontrola produktových dat. Informace na webu a v produktovém feedu by měly být přesné a vzájemně konzistentní. Zvláštní pozornost si zaslouží produkty, které mají řadu vizuálně podobných variant.

Nová data podle Phillipse neznamenají, že by e-shopy měly překopat celou SEO strategii a zaměřit ji pouze na obrázky. Jde spíše o další zdroj informací o tom, jak zákazníci produkty skutečně hledají. „Není to důvod nahradit SEO strategii prodejce checklistem pro obrázky. Je to příležitost zjistit, jestli vizuální vyhledávání už posílá zákazníky na web a kterým produktům pomáhá,“ říká Phillips.

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