Česká spořitelna a KitKat představují souboj influencerů inspirovaný světem Formule 1

Česká spořitelna a KitKat spojují síly a představují projekt GRAND PRIX 2026. Formát inspirovaný profesionálním motorsportem a závodními dokumenty přivede na trať známé české internetové tvůrce. Divákům nabídne motokárový souboj dvou stájí, živý přenos, zákulisní obsah i možnost zapojit se do dění kolem závodu.
V pondělí 8. června od 16 hodin se Fun Arena Cheb promění v závodní paddock. Na trati se proti sobě postaví dvě stáje: červený tým KitKat a modrý tým České spořitelny. Každou z nich budou reprezentovat známí influenceři, kteří si závodní atmosféru vyzkouší na vlastní kůži. Projekt staví na soutěživosti, emocích, týmové dynamice i přátelské rivalitě a volně čerpá inspiraci ze světa Formule 1 i populárního formátu Drive to Survive.
„Partnerství s Formulí 1 nám umožňuje vytvářet projekty, které značku přirozeně dostávají blíž k fanouškům i mladému publiku. GRAND PRIX 2026 propojuje motorsport, zábavu a svět digitálních tvůrců způsobem, který je srozumitelný, hravý a postavený na silném zážitku. Chceme ukázat, že i velké značky mohou spolupracovat odlehčeně, s nadsázkou a formátem, který má potenciál žít i mimo samotný závod,“ říká Vojtěch Kubricht, marketingový manager confectionery Nestlé.
Na start GRAND PRIX 2026 se postaví šestnáct známých influencerů a tvůrců obsahu. Červenou stáj KitKat budou reprezentovat MenT, David Vácha, Sterakdary, Herdyn, Freeze, Eliška Bábíčková, Jakub Destro a LukoM. Za modrý tým České spořitelny nastoupí Kovy, Adam Tran, Jiří Burýšek, Theresa Blueberry, Pedro, Tukan, Ondřej Havel a Johan Mádr.
„Od začátku jsme chtěli vytvořit projekt, ve kterém influenceři nejsou jen tvářemi kampaně, ale skutečnými aktéry celého příběhu. GRAND PRIX 2026 stojí na jejich osobnostech, týmové rivalitě, emocích i schopnosti zapojit vlastní komunity. Díky propojení živého eventu, dynamiky reality-show a digitálního obsahu vzniká formát, který má potenciál fungovat nejen jako jednorázová akce, ale jako obsahový projekt s přesahem napříč online prostředím,” doplňuje Tomáš Zvelebil, zakladatel agentury Subscribe.
Diváci přitom nebudou sledovat jen samotný závod. Projekt nabídne livestream na digitálních platformách backstage obsah i interaktivní hlasování, které může ovlivnit průběh závodu. Celým formátem provede Justýna Zedníková, komentátorskou dvojici vytvoří David „Davkouny“ Vogel a rally jezdec Petr Semerád.
„GRAND PRIX 2026 je pro nás přirozeným pokračováním toho, jak v České spořitelně pracujeme s platformou #silnější zážitky. Chceme být součástí momentů, které mladé publikum skutečně baví, zapojují ho a mají potenciál žít dál v online prostředí. Motorsport je navíc oblast, ke které máme blízko i díky spolupráci s Visa a napojení na stáj Visa Cash App Racing Bulls. Společně s KitKat chceme ukázat, že když se dvě velké značky propojí v neobvyklém prostředí, může vzniknout formát, který baví nejen na trati, ale i všude kolem ní,“ uzavírá Jakub Dolejš, Brand Specialist České spořitelny.
Projekt navazuje na partnerství Kitkat s Formule 1 a spolupráci České spořitelny s Visa a napojením na stáj Visa Cash App Racing Bulls. Fanoušci mohou na profilech jednotlivých jezdců vyhrát Meet and Greet vstupenky přímo na okruh. Závody se budou streamovat na YouTube a Twich kanálech tvůrců Herdyn a Xnapy.