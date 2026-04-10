Vlastní produkty influencerů táhnou. Lidé je „hltají“ po tisících

Je libo oříškové máslo, make-up nebo unikátní kus oblečení? Influencer marketing v Česku prochází zásadní proměnou. Z jednorázových spoluprací a placených kampaní se posouvá k hlubším partnerstvím, jejichž výsledkem jsou vlastní produktové řady. Právě ty se stávají novým benchmarkem úspěchu i důvěry mezi tvůrcem, značkou a publikem.
Aktuálním příkladem je spolupráce značky Big Boy a slovenské influencerky Jany Hrmové. Její produkt Big Boy Buď milá zaznamenal za první měsíc tisíce prodaných kusů, což potvrzuje silný obchodní potenciál tohoto modelu.
Zatímco dříve influenceři fungovali primárně jako mediální kanál, dnes se stále častěji stávají spolutvůrci produktů. Vlastní produkt je přirozeným vyústěním dlouhodobé spolupráce, kdy influencer značku nejen propaguje, ale aktivně se podílí i na jejím vývoji a směřování.
„Vlastní produkt byl mým velkým přáním. Tento krok byl pro mě logickým pokračováním spolupráce se značkou BIG BOY. Moje komunita mi důvěřuje, a proto jsem jí chtěla nabídnout něco, co sama používám, co mi chutná a za čím si stojím,“ říká Jana Hrmová, kterou na Instagramu sleduje přes čtvrt milionu lidí.
Zkušenosti má i z dalších projektů. Dlouhodobě spolupracuje například se značkou MyProtein a podílela se také na kolekci DR × Jana Hrmová, která vznikla ve spolupráci se slovenskou značkou ručně vyráběných kabelek. Její obsah na Instagramu přitom běžně dosahuje 200 až 500 tisíc zhlédnutí, což potvrzuje její silný vliv na nákupní chování komunity.
„Spolupráce s influencery pro nás dnes už není jen o marketingu, ale o reálném vývoji produktu. Pokud dává smysl dlouhodobě, je logickým krokem posunout ji do roviny společného produktu. V takovém případě se propojuje silná značka s důvěrou komunity, což má přímý dopad na prodeje,“ říká Veronika Tyralíková, Head od Marketing ve společnosti Big Boy.
Influenceři jako nový typ úspěšných podnikatelů
Mít vlastní produkt se postupně stává metou, ke které influenceři směřují. Nejde přitom o ojedinělé případy, ale o širší trend napříč segmenty – od gastronomie přes nápoje až po módu či kosmetiku.
Dnešní influenceři už dávno nejsou jen tvářemi reklamních kampaní, ale stávají se z nich podnikatelé, kteří budují celá produktová impéria. Skvělým příkladem tohoto trendu je segment nápojů, kde boduje například Popstar Tea, na jehož vývoji se aktivně podílel rapper Calin.
Tento fenomén se však zdaleka neomezuje pouze na potraviny. Influenceři stále častěji a s velkým úspěchem vstupují také do světa módy a kosmetiky. Příkladem jsou vlastní kolekce Shopaholic Nicol, projekt Be You, za kterým stojí slovenská influencerka Moma, nebo úspěšná značka plavek Neonky, kterou vybudovala Nela Slováková.
Ukazuje se tak, že silná osobní značka v kombinaci s kvalitním produktem představuje v dnešním digitálním prostředí mimořádně efektivní byznysový model.
Důvěra jako hlavní měna
Klíčovým faktorem úspěchu těchto projektů je autenticita a důvěra mezi influencerem a jeho publikem. Na rozdíl od tradiční reklamy zde zákazník nekupuje pouze produkt, ale i příběh a osobní doporučení.
„Vidíme jasný posun od krátkodobých kampaní k dlouhodobým partnerstvím. Influencer už neposkytuje pouze reklamní prostor na svém komunikačním kanálu, ale stává se součástí produktu samotného. Spolupráce se tak stává atraktivnější pro publikum influencera a dochází ke zvýšení konverzního poměru,“ říká Tomáš Urbánek, Managing Director agentury TK media.
Podle něj bude tento trend dál sílit: „Značky si uvědomují, že pokud chtějí z influencer marketingu dostat maximum, musí jít více do hloubky. Společný produkt je logickým krokem, který přesahuje sociální sítě a zvyšuje marketingový dopad na reálný byznys.“
Podobně situaci vnímá i Jakub Michalovský, Executive Director TK media: „S Big Boyem se snažíme influencerské kampaně neustále posouvat. Proto vznikl projekt vlastního produktu Jany, která si značku opravdu zamilovala, a právě proto jsme mu velmi věřili. U vytvoření samotného produktu to samozřejmě nekončí, ale naopak začíná. Pro jeho uvedení na trh jsme využili všechny marketingové kanály a výsledky hovoří za vše.“
Trend vlastních produktů podle TK Media ukazuje, že influencer marketing dospívá. Z experimentálního kanálu se stává plnohodnotná součást byznysové strategie, která propojuje obsah, komunitu a obchod. Pro značky i influencery tak vzniká nový model spolupráce, kde nejde jen o viditelnost, ale o reálné výsledky.