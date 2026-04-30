Jeden digitální ekosystém pro celé portfolio: Etnetera pomáhá Prazdroji sjednotit weby

Česká technologická společnost Etnetera Group se podílí na budování jednotné webové platformy pro Plzeňský Prazdroj. V první fázi vznikají weby pivních značek v jednom společném systému, který má zjednodušit správu obsahu. Cílem je také propojit marketingová data a připravit digitální infrastrukturu pro další rozvoj i expanzi.

Plzeňský Prazdroj zapojil společnost Etnetera do iniciativy OneCMS, a to kvůli sjednocení správy webů hlavních pivních značek do jednoho technologického a datového prostředí. První fáze zahrnuje vývoj a migraci devíti z celkových sedmnácti webů – mimo jiné pro Gambrinus, Radegast nebo Velkopopovického Kozla.

„Velké firmy dnes neřeší jen nový web, ale i propojení obsahu, dat a marketingových nástrojů do jednoho funkčního celku. Schopnost postavit robustní a dlouhodobě udržitelný digitální ekosystém je pro technologické partnery klíčová,“ říká Jiří Štěpán, managing partner Etnetery.

Od pilotního projektu k jednotné platformě

Spolupráce mezi Etneterou a Prazdrojem začala už dříve, a to na webu specialyzprazdroje.cz, který sloužil jako pilotní nasazení technologie i test toho, jak budou oba týmy společně fungovat. Na to nyní navazuje právě OneCMS, která chce postupně pokrýt celé portfolio značek.

Celý projekt reaguje na rostoucí potřebu velkých firem centralizovat digitální služby, které často vznikaly postupně po jednotlivých značkách nebo odděleních. Jednotná platforma má Prazdroji umožnit efektivnější správu obsahu, lepší práci s marketingovými daty a rychlejší nasazování kampaní napříč trhy.

„Digitalizace už není jednorázová IT zakázka. Jde o dlouhodobou změnu v tom, jak firma pracuje s obsahem a jak rychle dokáže přenést nové nápady nebo kampaně do prostředí, které denně navštěvují tisíce lidí,“ doplňuje Jiří Štěpán.

Nová architektura umožní centrální správu obsahu a dat, přičemž jednotlivým značkám zachová autonomii při správě webů. Součástí jsou také integrace na interní systémy a nastavení procesů pro dlouhodobý rozvoj digitálního prostředí.

Škálovatelná architektura pro celé portfolio značek

Technologický základ projektu tvoří platforma Magnolia DX Cloud s architekturou, která odděluje obsah od prezentační vrstvy. Díky tomu ho lze distribuovat nejen na web, ale i do mobilních aplikací nebo na digitální displeje. Součástí řešení je integrace se Salesforce Marketing Cloud a napojení na další interní systémy Plzeňského Prazdroje, a to od HR nástrojů až dokonce po mapy hospod.

Zásadním přínosem pro Prazdroj je provozní autonomie marketingových týmů. Díky flexibilním šablonám a nastavenému schvalovacímu workflow mohou pracovat s obsahem a nasazovat kampaně samostatně, a to bez závislosti na vývojářích. To se přímo promítá do rychlosti, s jakou se nové nápady a kampaně dostávají k zákazníkům.

„Sjednocení našich webů do jedné platformy je pro nás zásadní krok v oblasti digitalizace. Umožňuje nám efektivněji pracovat s obsahem, daty i kampaněmi napříč trhy a zároveň zachovat jedinečnost jednotlivých značek. Spolupráce s Etneterou nám pomáhá budovat flexibilní a dlouhodobě udržitelný digitální ekosystém, který odpovídá potřebám moderního marketingu,“ říká Martin Mrázek, digital manager CZ/SK, Plzeňský Prazdroj.

Platforma je od začátku připravená na postupné rozšíření o další značky i trhy. Celkem platforma pokryje weby Kozel, Frisco, Pivoproud, Barnie, Specialyzprazdroje, Radegast, Prazdroj, Gambrinus, Jaksevaripivo a Napivosrozumem. Součástí předání projektu je i zaškolení klientských týmů, dokumentace a podpora v souladu se SLA.

„Pracovat paralelně s tolika značkami zároveň je opravdu náročné, jelikož každá má vlastní charakter, vizuální identitu a vysoké nároky na přístupnost i design. Sladit to všechno do jedné platformy vyžaduje hodně trpělivosti a precizní koordinace. Stejně náročné jsou i požadavky klienta, ať už designové, technické, či časové – a jsem opravdu rád, že máme interní vývojový tým, který je schopen je spolehlivě plnit,“ uzavírá Lukáš Lejsek, projektový manažer z Etnetery.

