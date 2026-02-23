Zakázat, či nezakázat? Digitální svět před soudy

Rok 2026 může ve vývoji digitálního světa představovat významný milník. Soudy zejména v USA totiž zkoumají, jak sociální sítě ovlivňují duševní zdraví, v Evropě pak sílí tlak na zákaz sítí pro děti a mladistvé.
Jaký je reálný dopad sociálních sítí a obecněji proměněného digitálního světa na lidské zdraví? A existují již dostatečné důkazy pro to, že by mělo dojít k regulaci celého odvětví? A lze již hnát k zodpovědnosti provozovatele největších sociálních sítí, že je nadesignovali za využití mechanismů způsobujících závislosti, jak se to stalo u tabákových firem?
